Bajban vannak a turisták a Duna alacsony vízállása miatt

A hőség és a csapadékhiány miatt napok óta rendkívül alacsony a Duna vízállása a szlovák szakaszon is, ami a teherhajókon kívül a kirándulóhajóknak is gondot okoz. Előfordul, hogy egyik napról a másikra közel kétszáz vendéget kell elszállásolni Pozsonyban. A szárazság Csehországban már a háztartásokat is érinti.A nagyobb turistahajók Budapesten vagy Bécsben vesztegelnek, Pozsonyba autóbuszokkal szállítják a kirándulókat- tájékoztatott a Bratislava Tourist Board szervezet.A mélyebb merülésű hajók augusztus elejétől jelentős gondokkal küzdenek a Bécs-Budapest szakaszon, mivel a Duna az alacsony vízállás miatt nem hajózható. A kirándulóhajók esetében a kapitány dönti el a hajótest merülése alapján, hogy hajózható-e a folyó. Nem megfelelő a Hainburg melletti szakasz Bécs és Pozsony között, illetve Bőstől Budapest irányában.Az autóbuszos utaztatásnál gondot okoz a járművek korlátozott kapacitása és az Európán kívüli turisták esetében a származási országba induló repülőgépjárathoz igazított menetrend betartása.Problémát jelent a busszal Pozsonyba érkező vendégek elszállásolása is.Előfordul, hogy egyik napról a másikra 180 vendéget kell elszállásolni, a szállodák kapacitása azonban korlátozott, mivel nincs elég szabad hely. A pozsonyi utazási irodáknak ezen kívül meg kell oldaniuk a turisták és a csomagok repülőtérre szállítását is.A Pozsonyban is megálló hajókon utazók száma egy turistaszezonban eléri a 600 ezer főt.A hőség és a kevés csapadék okozta szárazság Csehországban már a háztartásokat is érinti. Néhány régióban megtiltották a medencék feltöltését ivóvízzel, de ugyanez vonatkozik a kerti locsolásra is.A Dél-Morva területen hat községben vannak érvényben korlátozások: az előírás szerint egy főre 100 liter víz jut.Miroslav Toman cseh földművelésügyi miniszter igyekszik megnyugtatni a lakosságot, és a probléma gyors megoldását ígéri. Az ellenzék szerint Richard Brabec cseh környezetvédelmi miniszternek kellene lépéseket tennie az ügyben. Brabec felhívta a kritikus ellenzék figyelmét egy általa bevezetett támogatásra, amely azokat a háztartásokat segíti, amelyek újrahasznosítják az eső-, illetve szennyvizet.