Banai: jól áll a költségvetés

Az államtitkár a bevételek közül kiemelte az általános forgalmi adót, amelyből 2019. első három hónapjában 305,4 milliárd forinttal több folyt be az államkasszába az előző év azonos időszakához képest. Banai Péter szerint ez az adat is mutatja a magyar gazdaság fehéredését. Példaként említette a tavaly a cégek között bevezetett online számlázást, amelynek következtében olyan többletjövedelmek jelentek meg, amelyek önmagukban a gazdaság növekedésével nem magyarázhatóak.A személyi jövedelemadóból befolyt 41,2 milliárd forintos növekedés részben a foglalkoztatottak számának, részben pedig a jövedelmek növekedésével magyarázható.Banai Péter Benő arról is beszámolt, hogy míg az előző években a nyugdíjkassza gyakorlatilag nullszaldós volt, idén az első három hónapban a nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékokból 64,1 milliárd forinttal több bevétel érkezett be az államkaszába az előző évhez képest.Banai Péter Benő szerint a költségvetés kiadási és bevételi oldalának adatai azt mutatják, hogy az Országgyűlés által 2019-re meghatározott hiánycél tartható.A részletekről itt írtunk: