Bepumpál még egy kis pénzt a bankrendszerbe az MNB

Egy és tizenkét hónapos futamidejű, forintlikviditást nyújtó devizaswap-tendert tartott hétfőn a Magyar Nemzeti Bank. Az egy és tizenkét hónapos futamidőn a meghirdetett mennyiség rendre 32 millió euro (10 milliárd forint), illetve 48 millió euro (15 milliárd forint) volt, amelyre a bankok egy hónapon 20 millió euro (6 milliárd forint) értékben, tizenkét hónapon 160 millió euro (50 milliárd forint) értékben nyújtottak be ajánlatokat. Az MNB az egy hónapos lejáraton 6 milliárd, a tizenkét hónapos lejáraton 15 milliárd forint értékben kötött üzletet a bankokkal. Az egy és tizenkét hónapos swaptenderen 1, illetve 3 bank vett részt.A szerdai lejáratot és a tenderek eredményét figyelembe véve az MNB által biztosított bankrendszeri többletlikviditás 2018. március 28-án 1528 milliárd forintra emelkedik. Ebből az egy hónapos eredeti futamidejű állomány 6 milliárd forintot, a három hónapos eredeti futamidejű állomány 25 milliárd forintot, a hat hónapos eredeti futamidejű állomány 45 milliárd forintot, a tizenkét hónapos eredeti futamidejű állomány pedig 1452 milliárd forintot tesz ki.Az MNB Monetáris Tanácsa 2016. szeptember 20-án jelentette be, hogy a három hónapos betét mennyiségi korlátozásához kapcsolódva, a likviditási folyamatokkal kapcsolatos bizonytalanságok kezelésére likviditáslekötő betéti és likviditásnyújtó devizaswap finomhangoló eszközöket vezet be. A finomhangoló eszközökről szóló terméktájékoztatókat 2016. október elején publikálta honlapján a jegybank. Az MNB folyamatosan figyelemmel kíséri a likviditási folyamatokat, és amennyiben érdemi és tartós eltérést tapasztal, kész további finomhangoló tendereket tartani.