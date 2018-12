Bizonytalan a Brexit jövője, jöhet az újabb népszavazás?

holnaptól 5 napja lesz a parlamenti képviselőknek megtárgyalni a May által kialkudott Brexit-megállapodást, az előzetes pollok szerint nem fogják ezt elfogadni. Ezután el tudják dönteni a képviselők, mit tesznek a megegyezés elfogadása helyett, ez lehet akár egy új népszavazás kiírása is.

Bármi is lesz a döntés, a britek valószínűleg az átállási periódus meghosszabbítását kérik majd, ezt viszont minden EU-tagállamnak el kell fogadnia. Az 50-es cikkely alapján való kizuhanást maximum jövő júniusig lehet elhúzni, az EP-képviselői választásokig.

Lehet persze, hogy ratifikálják May megállapodását, de az is lehet, hogy megvárják a képviselők a tárgyalások következő fázisának eredményét, ami januárban lesz, majd utána fogadják csak el. Ez úgy lehetséges, mint az amerikai bankmentés a válság alatt: először leszavazzák a képviselők, összeomlik a piac, majd megszavazzák mégis. Az is lehet, hogy a piac már beárazta a Brexit-sokkot.

Alan Houmann, a Citi EMEA politikai szakértője a Brexit jövőjéről beszélt:James Bardick, a Citi brit országigazgatója a bank Brexit-stratégiájáról beszélt: az útlevelezésnek köszönhetően számos bank csoportosult Londonba, a Citi is több globális szolgáltatását a városba telepítette. A Citi európai személyzetének 60%-a már a Brexit előtt is az Egyesült Királyságon kívül dolgozott. Számos más európai városban van a pénzintézetnek stratégiailag fontos üzletága. Frankfurtba költöztet a Citi számos fontosabb szolgáltatást is az Egyesült Királyságban.