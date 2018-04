Csányi: 5-6 bankot is vehet az OTP (2.)

A Csányi Sándor által elmondott főbb üzenetek:

Arra a kérdésre, hogy fenntarthatónak ítéli-e a gyors gazdasági növekedést és az államadósság csökkentését, rámutatott: az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyon pozitívak a gazdaág trendjei, az export is bővül, de a hazai beruházások, és a fogyasztás is erősödik most már harmadik éve. Az is nagyon fontos, hogy a magánberuházások is nőnek és ezek alapján "mindenképpen fenntarthatónak tűnik" és egy stabil növekedés magával hozza az adósság GDP-arányos csökkenését is.

Arra a kérdésre, hogy "mit tanult a bankszektor a devizahiteles problémából", úgy reagált: "ennek a folyamatnak a veszélyeit többeknek kellett volna kezelnie", így az államnak, a jegybanknak, a bankoknak és a lakosságnak is. Hozzátette: "amikor már látszott, hogy a devizahitel állomány felfutása már kockázatos, nem lépett az állam". A banki tanulságok kapcsán leszögezte: "Meg kellett tanulni, hogy nem lehet devizahitelt adni annak, akinek nincs legalább a hitel futamideje alatt belátható mértékű devizabevétele", emellett a hitelfedezetek szabályozásában is szigorúbban kellett volna fellépni.

Megállapította, hogy a kellemetlen lakossági tapasztalatok után mostanra már "látható, hogy mindenféle lakossági hiteltermék iránt nő az igény" és "több oka is van annak, hogy a lakosság visszanyerte a bizalmát" Elsőként a javuló munkaerőpiaci helyzetet emelte ki, ami erősíti a biztonságérzetet és így könnyebben eladósodik.

Megítélése szerint a jelenlegi hitelkiáramlási folyamatok "mellett sincs olyan veszély, hogy túlzott mértékben eladósodna a magyar lakosság" és az MNB által korábban életbe léptetett, a lakossági hitelezést korlátozó szabályok is afelé mutatnak, hogy "a lakossági hitelezés nem jelent veszélyt".

A demográfiai fókuszú következő kormányzati ciklus kapcsán kijelentette: a cél helyes, hiszen a gazdasági növekedés egyik fő akadálya a fogyatkozó munkaképes lakosság és a jól képzettek száma, tehát mindenképpen szükség van a munkaerő hosszú távon történő növelésére is. A bankok például a CSOK-kal tudnak segíteni, illetve a fenntarható gazdasági környezetben egyéb hitelezési termékekkel is.

A szakképzett munkaerő hiánya az OTP-nél is kimutatható. Például a számítástechnika területén, illetve a compliance, pénzmosás megelőzése területen is, ahol új szabályozói keret is megjelent, ezen munkakörök betöltése megnehezedett.

Milyen kormányzati szerepvállalás a helyes?

az államnak az infrastruktúrát kell biztosítania, másrészt az indokolatlan terheket kell csökkentenie.

Uniós pénzek, euróbevezetés, hitelfelvétel

Én a kettő között álltam, de ma egyértelműen amellett vagyok, ahogy látom a magánberuházások növekedését, hogy a magánberuházások mellett a fogyasztásnövekedés és az exportnövekedés mellett most már tud a magyar gazdaság növekedést produkálni uniós pénzek nélkül is.

nyilvánvaló, hogy távlati célként az euró bevezetést kell kitűzni".

nagyon nehéz hosszú távra fix alacsony kamatot elérni hiteltárgyalásnál, így aki tud ilyet szerezni, az most kösse meg.

Bankvásárlási tervek

Ezt a stratégiát kívánjuk folytatni a jövőben is, és hogy a terveink szerint jónéhány, akár 5-6 bankot is vásárolunk a következő 1-2 évben. Ezek a vásárlások ugrásszerű növekedést jelentenek ezekben az országokban nemcsak méretben, hanem eredményben is.

Én már 20 éve számítok konszolidációra, de ez nagyon lassan következik be

Nem tudom, mi a szándék a Budapest Bankkal kapcsolatban. Ha eladják és hazai szerepelő veszi meg, akkor csökken a szereplők száma, ha pedig külföldi, akkor nem változik.

Nem tartunk itt, mert egyelőre úgy tudom nem eladó a Budapest Bank. Nyilvánvalóan meg kell vizsgálni azt a lehetőség, hogy milyen eséllyel pályázunk egy magyarországi vételre, mert elég magas a piaci részesedésünk. Sok szempont van, amit ha kiírásra kerül a bank és ha szabadon lehet rá pályázni, akkor nyilvánvalóan megnézzük, de nem tartozik a kiemelt célpontjaink közé.

Az OTP stratégiájában határozott véleményt képvisel, hogy OTP hálózati lefedettsége hozzávetőlegesen hasonló marad. Lehet, hogy 1-2 fiókot bezárunk, de máshol nyitunk, mivel a hatékony bankolást nem lehet teljes lefedettség nélkül végezni, elvárják az ügyfelek is.

Arra a kérdésre, hogy milyen kormányzati szerepvállalást lát helyesnek a gazdaságban, úgy reagált: fontos, hogy a kormány "versenyképes környezetet biztosítson", amelyben minél kevesebb költséggel, minél gyorsabban lehessen az engedélyekhez hozzájutni, azaz összességében minél kevesebb gáttal nézzenek szembe a vállalkozások. Arra a kedvező folyamatra mutatott rá, hogy az állam is elindult a digitalizáció irányába, mert például a digitális ügyintézés sok időt és energiát spórol meg a lakosságnak.Az állam feladatának mondta továbbá azt, hogy "versenyképesnek kell lennie az adórendszernek", itt minden adófajtát ért alatta, nemcsak a társasági nyereségadó csökkentését, hanem a munkabéreket terhelő járulékokat is. "Óriási jelentőségű lépés volt a társasági adó csökkentése" - fogalmazott, de megjegyezte: az elmúlt 1-2 év jelentős bérnövekedése miatt "a vállalati kedvezményeket átadták többségében a munkavállalóknak" béremelés formájába.Azt is fontosnak nevezte, hogy "a jogrendszer kiszámítható legyen", és gyorsan alkalmazkodó legyen az új gazdasági és egyéb körülményekhez. Megjegyezte: "elég nehézkesen folynak a végrehajtási eljárások", a bedőlt vállalkozásokkal kapcsolatos eljárásokra érti ezt elsősorban. Összességében úgy fogalmazott:Az uniós pénzek nemzetgazdasági jelentőségét firtató kérdésre megjegyezte: van, aki minden növekedést ennek tulajdonít, és van, aki azt mondja, hogy azok nélkül is van növekedés.Hozzátette: "de természetesen ez nem azt jelentené, hogy le kellene mondani (róluk - a szerk.), vagy szívesen látnám, hogy ne legyenek uniós pénzek, hiszen a felzárkózást a fejlett gazdaságokhoz az ideirányuló források jelentően növelik".Arra a kérdésre, hogy euróbevezetét mikor látna szívesen, úgy reagált:Ha az eurót bevezetjük, akkor a fejlett gazdaságok szintjére ért" (a magyar gazdaság - a szerk.). "Addig amíg ez nem következik be, addig szükség van arra, hogy az ország önálló monetáris politikát folytasson", hogy rugalmas felzárkózási pályát tudjon befutni.Arra a kérdésre, hogy érdemes-e a mostani nagyon alacsony kamatkörnyezetben fix kamat mellett hitelt felvenni, úgy reagált: "ha valaki tud felvenni hosszú távon alacsony fix kamatozású hitelt, akkor a beruházásait előre kell hozni, de a világban már eléggé látszik, hogy a dollárban elkezdődtek a kamatemelések és az is látható, hogy az euróban is be fog ez következni". Hozzátette:Az OTP vaskos nyereségének felhasználását firtató kérdésre Csányi azt mondta, hogy az OTP egyrészt organikus növekedést akar elérni (meglévő ügyfélkörnek minél több terméket eladni és új ügyfélkört szerezni), másrészt a már meglévő piacokon új bankokat tervez vásárolni. Emlékeztetett az OTP tavaly horvát és szerb piaci vásárlásaira, amelyekkel jelentős piaci részesedéseket tudtak elérni az adott országban. Hozzátette:A magyar bankszektor rekorderedménye kapcsán rámutatott: abban jelentős szerepe van a gyors gazdasági növekedésnek, amely mellettAz OTP kapcsán arra is rámutatott: az eredmény másik jelentős összetevője az, hogy szép profitot termelnek az OTP külföldi leányvállalatai is. Hozzátette: az OTP-n belül várhatóan egyre nagyobb súlyt fog kapni a külföldi leánybankok és hazai leányvállalatok eredménye, hiszen például a háború sújtotta ukrán piacon is ott maradtak, ami az ügyfelek bizalmát növelte és ez meghozta a gyümölcsét a bank kitartó stratégiájának.A magyar bankrendszer konszolidációja kapcsán kijelentette:, hiszen bár várta, hogy a nehéz gazdasági körülmények mellett majd elhagyja például egy-két bank a magyar piacot, de ez nem következett be. Meglátása szerint "nyilván lesznek olyan lépések", mint az FHB-Takarék Csoport összeolvadása és hasonló lépések.Arra a kérdésre: "megvenné, ha jó lenne az ár?", úgy reagált:A digitális bankolás kapcsán többek között úgy fogalmazott: a digitális bankolás egyszerűbb és olcsóbb szolgáltatás igénybe vételt fog jelenteni az ügyfeleknek. Ennek kapcsán két irányt jelölt meg: egyrészt a meglévő termékeket online módon elérhetővé teszik és az ügyfél számára nagyon gyorsan költséghatékonnyá válnak, másrészt új szolgáltatások jönnek létre, amelyre példaként a Simple alkalmazást említette.Az OTP fiókhálózati lefedettségével kapcsolatos téma kapcsán kijelentette:Hozzátette azt is: szükség van fiókokra, de reményeik szerint sokkal kevesebb lesz a pénzforgalmi tranzakció a fiókokban és átutalások miatt sem mennek majd be olyan gyakran az emberek.Csányi Sándor magánegészségüggyel kapcsolatos kijelentéseit külön cikkben írtuk meg: