Baráti hátbaveregetéseket kapott Orbán Bajorországban

Szövetséget hoz létre Bajorország a közép-európai államokkal - jelentette be Horst Seehofer bajor kormányfő, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke pénteken a Seeon kolostorban a CSU szövetségi parlamenti (Bundestag-) képviselőcsoportjának és a párt vezetőinek Orbán Viktorral folytatott megbeszélése után.Horst Seehofer a magyar kormányfővel közösen tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy személyesen vezeti a Bajorország és a közép-európai országok együttműködésének további erősítését célzó kezdeményezést.Rámutatott, hogy- mondta Horst Seehofer.Hozzátette: Bajorországot és Magyarországot "barátság és tisztelet köti össze, ezért hívtuk meg ismét barátunkat, Orbán Viktort". Mint mondta, a magyar kormányfő "bátor szabadságharcos volt a kommunista diktatúra alatt", országa lakosságának támogatását többször is elnyerte demokratikus választáson, méghozzá "meggyőző módon", és "nagyon sikeresen" mozdítja elő Magyarország fejlődését. Horst Seehofer leszögezte:Elmondta, hogy a CSU vezetői és Bundestag-képviselői "nagyon jó, őszinte és nyílt" megbeszélést folytattak Orbán Viktorral. "Sok-sok gondolatot adtunk át kölcsönösen egymásnak a további munkához" - fogalmazott.Horst Seehofer kiemelte, hogyamelyeket csak közösen lehet megoldani, ezért tovább kell folytatni a bajor-magyar párbeszédet.Alexander Dobrindt, a CSU Bundestag-képviselőinek vezetője hangsúlyozta:Hozzátette, hogy Magyarország az EU, a schengeni övezet és a NATO tagjaként "fontos tárgyalópartner a stratégiai kérdésekben európai szinten".Hozzátette, hogy szolidaritást kell tanúsítani a válságövezetek azon térségeinek újjáépítésben, amelyeken helyreállt a béke, és ebben a kérdésben Németország és Magyarország azonos álláspontot foglal el. Mindkét ország azt vallja, hogy humanitárius segítséggel és újjáépítési támogatással hozzá kell járulni ahhoz, hogy újrainduljon az élet ezeken a vidékeken.Alexander Dobrindt a találkozón megtárgyalt gazdasági kérdésekről szólva rámutatott, hogyHangsúlyozta, hogy nemcsak Bajorország, hanem egész Németország számára is kiemelten fontos a visegrádi térség. Németország jóval nagyobb kereskedelmi forgalmat bonyolít le a visegrádi államokkal, mint Franciaországgal. A CSU továbbra is ennek a "növekedést ígérő partnerségnek" a fejlesztésére törekszik - mondta Alexander Dobrindt a magyar kormányfővel való tárgyalások után.A közös sajtótájékoztatón Orbán Viktor által elmondottakról külön cikkben számolt be az MTI, amely szerint a kormányfő többek között úgy fogalmazott: demokráciaproblémává vált a migránskérdés Európában. "Én azt mondtam a bajor barátaimnak, hogy szerintem 2018 a népakarat helyreállításának éve lesz Európában" - hangsúlyozta. Az európai nép lépésről lépésre ki fogja kényszeríteni, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek a migránskérdésben az ő érdekeit szolgálják - hangoztatta a kormányfő és közölte: világossá tette bajor partnereinek, hogy Magyarország továbbra is a jogszerűség talaján áll."Továbbra is tekintsenek engem Bajorország végvári kapitányának. Bajorország déli határa a szerb-magyar határnál van, és amikor mi azt a határt védjük, akkor azzal védjük Bajorországot is" - jelentette ki.A bajorokat és a magyarokat hosszú és mély kapcsolat köti össze; olyan hosszú, hogy az első magyar keresztény király családjától a győri Audi-gyárig húzódik - hangoztatta. Azt mondta, a kapcsolat mélysége eléri a barátságot és hangsúlyozta, mai látogatásával sem kíván beavatkozni a német belpolitikába.Beszéltek az európai gazdaság jövőjéről is. Orbán Viktor megállapította, hogy teljes a nézetazonosság a CSU és a magyar kormánypártok között. Nem lehet a másik pénzén élni, mindenkinek elő kell állítania a saját teljesítményét. Csökkenteni kell az államadósságokat, a költségvetési hiányt 3 százalék alatt kell tartani, és a munkaerőpiaci reformokat otthon mindenkinek végre kell hajtania, ez minden tagállamnak "házi feladat" - sorolta.Ezt a nemzeti felelősséget vállalni kell. Nem támogatnak olyan reformokat, amelyek a nemzeti felelősséget a nemzeti felelőtlenséggel váltanák fel, és valamifajta összeurópai felelősségben fel akarnák oldani - nyomatékosította.