Befenyített az olasz elnök, hirtelen mégis kormányt akar alakítani mindenki

A három nagy csoport (jobbközép pártszövetség, balközép, Öt Csillag) mindegyike messze van az önálló kormányzás lehetőségétől.

Az Öt Csillag legnagyobb pártként kedvére választhatna koalíciós partnert, az eddig kormányzó baloldallal meg is lenne a törvényhozási többség (55%), de egy anti-establishment pártnak nem igazán ínyére való a népszerűtlen Demokrata Párttal összebútorozni.

A jobboldalról viszont nem szemezgetheti ki az Öt Csillag a mérsékelt Forza Italiát (ha egyáltalán akarná), mert együtt is csak 46%-uk van.

Az Öt Csillagnak a két populistább jobboldali erővel kialakulhat a többsége: az Északi Liga és az Olasz Testvériség mandátumaival együtt 53-54%-on állnának. Kérdéses azonban, hogy ezek a pártok mennyire kompatibilisek.

Az Öt Csillag kihagyása, vagyis a centrista erők kényszerházassága sem működőképes: a jobboldal leginkább mérsékelt ereje, a Forza Italia és az eddig kormányzó Demokrata Párt a mandátumok mindösszesen 36-37%-át szerezte meg.

A március 4-i választások óta a hétfői lesz az ötödik pártokkal folytatott konzultációs kör a kormányalakítás érdekében, és a harmadik, amelyet az olasz államfő vezet.Ez a konzultáció lesz az utolsó és egyben a legrövidebb is: Sergio Mattarella egy nap alatt az összes parlamenti politikai erővel egyeztet. Délelőtt tíz órától a legnagyobb párttal, az Öt Csillag Mozgalommal (M5S) kezdi, a választásokon legtöbb szavazatot szerzett, a Liga vezette jobbközéppel folytatja, majd a balközép Demokrata Párttal (PD) és sorban egymás után a kisebb pártokkal tárgyal. Mattarella végül a képviselőház és a szenátus elnökével tanácskozik.Két hónap nem volt elegendő, hogy a pártok megállapodjanak egymással.amelyet az olasz sajtó "fegyverszüneti" kormánynak nevezett el. Ez azt jelenti, hogy a politikai viták és főleg a kormányzási űr feloldása érdekében Mattarella nevezi ki a miniszterelnök-jelöltet, akit a parlament elé bocsát bizalmi szavazásra. Sajtóhírek szerint az államfő jelöltje tekintélyes jogász vagy közgazdász lehet, akit az európai politikában is elfogadnak. Fő feladata a költségvetési csomag kidolgozása és a választási reform megalkotása lesz.Az elnöki vagy szakértői kormánynak Mattarella határidőt is szabhat, nem kizárt, hogy legfeljebb néhány hónapig vagy legfeljebb egy évig vezeti Olaszországot.Mindkét formáció határozott nemet mond a szakértői kormányra.Luigi Di Maio, az M5S miniszterelnök-jelöltje szerint az államfő által kinevezett kormány az olasz választók elárulása. Ismételten azt hangoztatta, hogy hajlandó a Ligával közös kormányt alakítani, és még a miniszterelnökségről is lemond, csak a Liga hagyja ki a jobbközép koalícióhoz tartozó Silvio Berlusconi volt miniszterelnököt a kormányalakításból. Luigi Di Maio hozzátette: ha szakértői kormány alakul, az utcai tiltakozásokat válthat ki.Az államfő húzása egyébként Di Maiót érinthette a legkellemetlenebbül, hiszen az olasz Öt Csillag Mozgalom (M5S) miniszterelnök-jelöltje a nagy taktikázásban már az új választások kiírásának ötletét vetette fel, és azon panaszkodott, hogy a koalíciós egyeztetések nem vezettek eredményre, így lehetetlen kormányt alakítani. Ráadásul elemzők rámutattak, hogy a már lassan két hónapja tartó kormányalakítási procedúra felőrli az M5S erejét, miközben a jobbközép erősödik.A jobbközép vasárnap estétől tanácskozik a megoldásról. Matteo Salvini, a Liga vezetője azt javasolta az M5S-nek, hogy közösen ajánljanak miniszterelnököt az államfőnek, méghozzá olyan kormányfőt, akivel elindulhat a választások óta tervezett M5S-jobbközép kormányprogram. Salvini megjegyezte, az elnöki megoldással Rómában ismét "Brüsszel szolgája"-kormány alakul.Az államfő kedden jelenti be, hogy milyen eredményre jutott.A választási eredmények egyébként magyarázatot adnak arra, hogy miért is olyan nehéz kormányt alakítani.