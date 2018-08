Behúzhatja a féket a brit gazdaság, ha nem lesz Brexit-megállapodás

A National Institute of Economic and Social Research (NIESR) szerdán ismertetett jelentésében a brit gazdaság mindössze 0,6 százalékos bővülését valószínűsítette 2019-re abban az esetben, ha márciusban megállapodás nélkül szűnik meg a szigetország EU-tagsága.Felhívta a figyelmet arra, hogy a tagság megszűnésének várható időpontjáig már csak nyolc hónap van hátra, a lehetséges Brexit-forgatókönyvek száma azonban nem csökken. Véleménye szerint mindeközben nő egy második népszavazás esélye, amelyen a szavazók a jövőbeni végső megállapodásról mondanának véleményt. Theresa May kormánya határozottan elutasítja ennek lehetőségét.Az intézet az idei évre a 2012 óta legalacsonyabb, 1,4 százalékos gazdasági növekedést vár, egy általa kedvezőnek ítélt, az Európai Unióval szorosabb kapcsolatokat indítványozó Brexit-megállapodás esetén pedig jövőre 1,7 százalékos lehet a bővülés.Tavaly 1,7 százalékkal, 2016-ban pedig 1,8 százalékkal nőtt a brit GDP. Ez lemaradást jelez a többi fejlett országhoz képest, a világ hét legfejlettebb gazdaságát tömörítő G7 csoport tagjai közül egyedül Nagy-Britanniában csökkent a növekedés üteme - emlékeztetett az intézet. 2016-ban még a második legerősebb növekedést jegyezték fel a G7 csoportban Nagy-Britanniában, tavaly már csak az ötödik helyen állt a szigetország.A brit európai uniós tagság megszűnésének feltételrendszeréről szóló tárgyalásokkal kapcsolatban az intézet megjegyezte, a Brexitet övező bizonytalanságok miatt különösen nehéz magabiztos előrejelzést adni a brit gazdaságról. Véleménye szerint nem vehető biztosra, hogy megegyezés születik az Egyesült Királyság és az Európai Unió között a jövőbeni kapcsolatrendszerről, de ha mégis, megjósolhatatlan, hogy a politikusok, a vállalati szféra és a lakosság miként fogadja a megállapodásban foglaltakat.Az intézet derülátó viszont a világgazdaság bővülésével kapcsolatban, és a tavalyihoz hasonló mértékű, 4 százalékos vagy még azt is meghaladó bővülésre számít, elsősorban a feltörekvő gazdaságok erősödése alapján. Középtávon azonban 3,5 százalékosra mérséklődhet a növekedés a kínai gazdaságnak a vártnál némileg gyengébb teljesítménye miatt - becsülte.