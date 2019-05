Behúzhatja a kéziféket az amerikai gazdaság

Az előzetes adat szerint az év első három hónapjában 3,2%-kal bővült az amerikai gazdaság, ehhez képest vár jelentős lassulást a JP Morgan, mely szerint mindössze egy százalékos lehet a jelenlegi negyedév növekedése.Indoklásukban a bank szakemberei kiemelik, hogy a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományának áprilisi adata kiábrándító volt, különösen a részletek. Ha ehhez hozzátesszük a múlt héten megjelent gyenge áprilisi kiskereskedelmi statisztikát, akkor komoly lassulást lehet előrevetíteni az első negyedévhez képest - hangsúlyozzák.Az amerikai gazdaság előtt álló kihívások között kiemelték a kereskedelmi háborúval kapcsolatos bizonytalanságokat, mely az üzleti hangulat romlását okozhatja, illetve a globális lassulást, mely az USA-ra is hatással lehet.A JP Morgan nem csak a növekedéssel, hanem a Fed várható politikájával kapcsolatban is friss előrejelzést tett közzé. A bank elemzői már nem gondolják egyértelműen, hogy a jegybank következő lépése kamatemelés lesz, most nagyjából egyforma esélyt adnak az emelésnek és a vágásnak.