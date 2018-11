Beismerés az olasz kormánytól: "már nem bírjuk sokáig"

A költségvetési csomag egyik atyjának tartott Paolo Savona EU-ügyi miniszter az olasz sajtónak úgy nyilatkozott, gyors megoldást kell találni, mivel Olaszország "nem bírja sokáig". A miniszter nem zárta ki az esetleges költségvetési módosításokat. Sajtóértesülések szerint Giovanni Tria pénzügyminiszter is korrekciókat szorgalmaz, amelyekre Di Maio és Salvini továbbra is nemet mond.

Matteo Salvini, a Liga kormánypárt vezetője hangsúlyozta, hogy a római kormány az uniós eljárás ellenére nem fog "egy lépéssel sem hátralépni". Kiemelte, hogy az olaszok pénzéről van szó, akik az uniós kasszához is hozzájárulnak. Korábban Salvini azt mondta, nem érdekli hány figyelmeztetést, levelet küld Brüsszel Rómának. "Várom a Télapó levélkéjét is" - üzente az EU-nak.Pierre Moscovici európai pénzügyi biztos mellett párbeszédet sürget Sergio Mattarella olasz államfő is a Brüsszellel való feszültség enyhítését szorgalmazva a Liga és az Öt Csillag Mozgalom (M5S) alkotta római kormánytól. Giuseppe Conte miniszterelnök bejelentette, hogy szombaton készül találkozni Jean-Claude Junckerral az Európai Bizottság elnökével.Giuseppe Conte elmondta, hogy az általa vezetett kormány költségvetési csomagja Itália növekedését célozza, és amikor Rómának sikerül megállapodást elérni, a piacok is megnyugodnak. Giuseppe Conte azt kérte az olasz sajtótól, mérsékelt hangnemmel járuljon hozzá a feszültség csökkentéséhez.Giovanni Tria beszélt arról is, hogy nincs szükség rendkívüli lépésekre az olasz megtakarítások megvédése érdekében, szeptemberben és októberben is nőtt a lakossági bankbetétek állománya az országban.