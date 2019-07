Bejelentette kamatdöntését az EKB

Az egynapos jegybanki betét kamatlába továbbra is mínusz 0,4%, az egynapos hitelkamaté pedig 0,25%.

A kamatkondíciók legalább 2020 első feléig (vagy ameddig az inflációs cél elérése érdekében szükséges) a jelenlegi, vagy az alatti szinten várhatók

Szintén ameddig szükséges az inflációs cél és a likviditás biztosítása érdekében, a jegybank az eszközvásárlási programjából lejáró kötvények összegét teljes mértékben újra be fogja fektetni a kötvénypiacon, hogy megfelelően laza monetáris politikai keretet biztosítson

A tartósan nagyon laza monetáris politika fenntartásának szükségessége azért indokolt, mert tartósan eltér a tény és a várt infláció a jegybank céljától, sőt a jegybank új üzenetként azt is jelezte: kész minden eszközét ennek a célnak az érdekében módosítani is, azaz kész további lépéseket is tenni a még lazább monetáris politika irányába

Szintén erős üzenet, hogy az EKB mandátumot adott az illetékes bizottságoknak annak megvizsgálására, hogy az előretekintő kilátásokkal kapcsolatos üzeneteket hogyan lehetne erősíteni, illetve hogyan lehetne egy többszintű (ösztönzőkkel és büntetéssel tarkított) jegybanki betétrendszert kialakítani, illetve vizsgálják meg egy potenciális új eszközvásárlási program szükséges méretét és összetételét.

Az EKB tehát a tartósan cél alatti inflációra is hivatkozva az eddiginél még lazább monetáris politikára tett utalást, sőt egy új eszközvásárlási program beindítására is utalt amellett, hogy a jegybanki betételhelyezési rendszerhez is kész hozzányúlni. Erőteljesen további lazítás felé mozdult tehát el (szavak szintjén) az EKB, és majd Mario Draghi fogja részletezni a döntések hátterét és kilátásait.

Erre szükség is lehet, hiszen sorozatban a vártnál gyengébb makroadatok jönnek Európa-szerte, miközben a 2%-hoz közeli cél alatti az infláció. A kamatkilátások, az eszközvásárlási program mellett feltehetően az inflációs cél "sorsáról" is kapunk majd iránymutatást Mario Draghi EKB-elnök 14:30-tól kezdődő sajtótájékoztatója során.Az euró mindezek hatására gyengülni kezdett a dollárral szemben a jegybanki döntés után: mostanra 1,1140-ről 1,1115-ig, így beállította kétéves mélypontját a zöldhasúval szemben.