Bejelentették a NATO válaszcsapását az orosz ügyre

a NATO intézkedéseket jelent be az idegméreg használatával kapcsolatos brit ügyben.

Előzmények

A felhívás szerint a NATO főtitkára 15:30 perckor tart sajtótájékoztatót, melynek témája:Stoltenberg délután azt jelentette be, hogy a NATO-ban résztvevő orosz misszió létszámát 20 főben korlátozzák és 7 személy engedélyét vonta vissza a szervezet.A NATO lépése azok után érkezik, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió egységesen fellépett Oroszországgal szemben, minden idők legnagyobb orosz diplomata-kiutasítási hullámát jelentették be tegnap . Tegnap Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára pedig bejelentette : Magyarország kiutasít egy orosz diplomatát, aki hírszerző tevékenységet is végez.Stoltenberg már két héttel ezelőtt előrevetítette a most várható bejelentést, amikor azt mondta, hogy a NATO is válaszlépéseket fog tenni Oroszországgal szemben. Meglátása szerint Oroszország elmossa a béke és az agresszió közötti határt a Nagy-Britanniában idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlettel.A katonai szövetség létének egyik alapja az észak-atlanti szerződés ötödik cikkelye,, mely szerint ha a szövetség egyik tagját támadás éri, arra a szövetség minden tagja reagál. Stoltenberg pedig ilyen támadásnak értékeli azt, hogy Oroszország idegmérget vetett be a szövetség egyik országának területén.Az intézkedések előzménye a délnyugat-angliai Salisbury városában - a brit szakértői vizsgálat megállapítása szerint orosz fejlesztésű, fegyverben is használható minőségű - idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet, amelynek célpontja Szergej Szkripal, a brit külső hírszerzés (MI6) volt orosz ügynöke, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese és lánya, Julija Szkripal volt. Mindkettőjüket válságos állapotban kezelik Salisbury kórházában. Mérgezést szenvedett egy brit rendőr is, aki az elsők között ért az incidens helyszínére; ő súlyos állapotban van. A Scotland Yard korábban felfedte, hogy Szergej Szkripal, aki 2010-ben, egy orosz-amerikai kémcsere során szabadult oroszországi fegyházbüntetéséből, és Nagy-Britanniában telepedett le, azóta brit állampolgárságot is kapott.

