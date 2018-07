Bejelentették: kétszer is találkozik két hónapon belül Orbán és Putyin

A Reuters emellett arról is beszámolt a tanácsadó jelzésére hivatkozva, hogy minapi magyar sajtóinformációkkal összhangban valóban Moszkvába látogat szeptemberben Orbán, hogy újabb tárgyalásokat folytasson Putyinnal, igaz a pontos dátum nincs benne a híradásban. Mindez azt jelenti, hogy a magyar kormányfő két hónapon belül kétszer is találkozik az orosz elnökkel.A szokatlanul gyakori tárgyalások kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a két vezető évenkénti hivatalos tárgyalásai idén tavasszal a magyar parlamenti választások miatt elmaradtak, azt későbbre halasztották, így tehát erre kerül most sor Orbán moszkvai látogatása keretében. Utoljára tavaly augusztusban járt Magyarországon Putyin hivatalosan a cselgáncs-világbajnokság megnyitó ünnepségén, előtte pedig februárban érkezett Budapestre hivatalos látogatásra.Orbán egyébként a tegnapi NATO-csúcson úgy fogalmazott, hogy a katonai közösségre keletről Oroszország, délről pedig a terrorizmus és a migráció jelenti a fő veszélyt, de egyúttal pozitív hangvételben nyilatkozott arról, hogy a közösség tagjai az összecsiszolódás jeleit mutatják, illetve Magyarország az amerikai elnök követelésével összhangban meg fogja emelni a katonai kiadásait 2024-re a GDP 2%-ára.A NATO-csúcs után és a tegnapi-mai brit látogatása után Donald Trump jövő hétfőn, azaz egy nappal Putyin és Orbán tárgyalása után találkozik Putyinnal a finnországi Helsinkiben.