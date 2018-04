Bejelentették: még az idén békét köthet a két Korea! (2.)

Mun Dzsein dél-koreai elnök elfogadta északi kollégája meghívását, így ősszel Phenjanba látogat. A jövőben a két ország hajlandó lesz három- és négyoldalú találkozókra is az USA és Kína képviselőinek jelenlétében. A legfontosabb eredménye talán a megbeszélésnek, hogy Észak-Korea vállalta, hogy fokozatosan leszereli hadseregét.

A jövőben a két Korea közös célja lesz a félsziget atomfegyvereinek leszerelése - olvasható a két államfő közös nyilatkozatában. Emellett előrevetítették, hogy még az idén békét köthet a két ország, mely 1953-ban csak fegyverszünetben állapodott meg, vagyis hivatalosan ma is tart a háború köztük.A két politikus abban is megállapodott, hogy a lehető leghamarabb új csúcstalálkozót tartanak, hogy a mostani egyeztetésen elfogadott lépéseket átültessék a gyakorlatba. Emellett a jövőben Keszongban egy a két Korea közti kapcsolattartásra szolgáló irodát is nyitnak, vagyis a hivatalos diplomáciai kapcsolat ugyan nem áll helyre, de folyamatos lesz az egyeztetés.A Reuters tudósítása szerint, már a 2018-as Ázsiai Játékokon is. Emellett az is fontos, hogy mindkét ország elfogadta, hogy már május elsejétől beszüntet minden propagandatevékenységet, a demilitarizált zónát pedig "béke zónává" alakítják a határon. Emellett csökkentik fegyverarzenáljukat. A szomszédos országok egyúttal lépéseket tesznek annak érdekében, hogyEzt a vízterületet a béke tengerének nyilvánítják, amelyet mindkét Korea halászai szabadon használhatnak.A találkozó után Kim Dzsongun észak-koreai vezető arról beszélt, hogyA kommunikáció megkönnyítése érdekében a felekhoznak létre a határ észak-koreai oldalán fekvő Keszongban - állt a vezetők közös nyilatkozatában.Szöul és Phenjan emellett megegyezett, hogy az augusztus 15-én ünnepelt felszabadítás napja alkalmából kezdeményezi a koreai háború miattA két Korea úgy döntött, hogy