Bekeményít az ÁSZ: három település állami támogatását függeszthetik fel

Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) alelnöke pénteken, Budapesten tartott sajtótájékoztatón elmondta,Holman Magdolna, a számvevőszék főtitkára bejelentette, három másik községet, Taktabájt, Bodrogkisfaludot és Nyírmeggyest az állami támogatások felfüggesztésének kilátásba helyezésével felszólították az ellenőrzésükkor feltárt hiányosságok pótlására, további két település, Ják és Hajós esetében pedig ugyancsak komoly kockázatokat tártak fel.Az Állami Számvevőszék emellett közölte azt is, hogy valamennyi magyarországi nagyközség gazdálkodását fenntarthatónak ítélte, így ezt a fajta 132 települést nem fenyegeti az eladósodás kockázata.A számvevőszék alelnöke felhívta a figyelmet arra is, hogy szervezetük elsődleges célja nem a büntetés, hanem a közpénzek szabályos, átlátható felhasználásának elősegítése. A szankciók mellett ezt a célt szolgálja például az az ÁSZ honlapjáról elérhető "önteszt", amelynek segítségével az önkormányzatok önkéntesen is ellenőrizhetik saját gazdálkodásukat - mondta, majd megjegyezte, 2015 óta több mint háromezer önkormányzat élt ezzel a segítséggel, amit különböző képzési programokkal, szakmai találkozókkal egészítenek ki.Holman Magdolna az állami támogatások felfüggesztéséről szólva kifejtette, Mátraverebély esetében a belső ellenőrzés területén feltárt hiányosságokat, például teljesítésigazolásokat nem pótoltak a mai napig, Veresegyház önkormányzatánál hasonló területen találtak szabálytalanságokat 2016-ban, amelyek kijavításáról a mai napig nem kaptak megfelelő tájékoztatást, míg Kiscsécs önkormányzata közreműködési kötelezettségének nem tett eleget, vagyis nem válaszolt a számvevőszék megkeresésére.Warvasovszky Tihamér kérdésekre válaszolva jelezte, amennyiben a most szankcionált települések nem szüntetik meg a feltárt szabálytalanságokat, a számvevőszék kezdeményezheti akár az érintett önkormányzati vezetők Országgyűlés előtti meghallgatását is.