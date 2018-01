Békülnének a törökök a németekkel, kioktatta Macron Erdogant

Macron: nem mehetnek tovább a csatlakozási tárgyalások

Erdogan: túl régóta várunk az EU-tagságra

Keményen kiosztotta az újságírókat

Békülő cikket írt a török külügyminiszter német lapokba

Félre kell tenni a populista lépéseket

Visszafogott német reakciók

Nem lehetséges előrehaladás Törökország európai uniós csatlakozásában a tavaly júliusi államcsínykísérlet utáni nagyszabású megtorlás és az emberi jogok helyzetével kapcsolatos aggodalmak miatt - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök Párizsban pénteken, miután az Élysée-palotában tárgyalt a török elnökkel.Vendége, Recep Tayyip Erdogan - korábbi nyilatkozatok szerint - az európai kapcsolatok újraindítását remélte a párizsi látogatástól, amelyet emberi jogi szervezetek bíráltak a törökországi puccskísérletet követő megtorlás miatt. "Az Európai Unióval fenntartott kapcsolatokat illetően egyértelmű, hogy a legutóbbi fejlemények és döntések nem tesznek lehetővé előrehaladást a folyamatban" - mondta Macron a közös sajtótájékoztatón. Csatlakozás híján Macron uniós "partnerséget" javasolt Ankara számára, hogy megőrizzék Törökország európai beágyazódását.A demokratikus országoknak a terrorizmus elleni harcukban is maradéktalanul tiszteletben kell tartaniuk a jogállamot - szögezte le a Törökországban bebörtönzött diákok, tanárok és újságírók sorsa miatt aggódva. Hozzátette, hogy tárgyalópartnerével megvitattak egy listát, végigmenve a rajta szereplő összes néven."Nézetkülönbségek vannak közöttünk az egyéni szabadságjogok tekintetében. (.) A párbeszéd a múltban két esetben gyümölcsöző volt, amikor egy Törökországban bebörtönzött újságíróról és egy újságíró szakos egyetemistáról volt szó" - emlékeztetett Macron. "Ami a szólásszabadságot illeti, az abszolút, nem lehet megosztani. Ez jellemzi a jogállamot" - mondta Macron.A látogatás előtt francia újságíró-szakszervezetek és -szervezetek, közöttük a Riporterek Határok Nélkül (RSF) arra kérte Macront, ítélje el a törökországi újságírók bebörtönzését és álljon ki határozottan az emberi jogok mellett. Az RSF sajtószabadságról készített rangsorában 180 ország között Törökország a 155. helyen áll.Recep Tayyip Erdogan az uniós csatlakozási folyamattal kapcsolatban közölte: Törökország belefáradt, hogy egy esetleges uniós tagságra várjon. "Sajnos, az első lépéseket 1963-ban tettük meg, és Törökország már 54 éve az EU előszobájában vár"."Ez igencsak kimerít bennünket. Lehet, hogy döntésre kényszerít bennünket" - tette hozzá, de arra nem tért ki, konkrétan mire gondol."Nem lehet állandóan európai uniós csatlakozásért könyörögni" - mondta a török elnök. Ankara EU-csatlakozása évtizedek óta húzódik.A török elnök több sértő megjegyzést tett a NATO-szövetségesekre, fajgyűlölettel, terroristák védelmezésével és a nácikhoz hasonló viselkedéssel vádolt meg európai vezetőket.Franciaország és Törökország több védelmi, banki és kereskedelmi megállapodást is aláírt, egyebek mellett 25 Airbus A330 típusú utasszállító repülőgép tervezett eladásáról a Turkish Airlines légitársaságnak.A terrorizmussal kapcsolatban Erdogan kijelentette, hogy a terrorizmus "nem magától terem", "kertészei" a vezércikkírók, véleményvezérek. "Ezek a kertészek azok, akiket az emberek gondolkodónak tekintenek. Az újságjaikban megjelenő vezércikkeikkel öntöznek. Egy napon pedig terroristaként jelennek meg az ember előtt" - így Erdogan.A török államfő idegesen válaszolt egy francia újságíró, a France 2 televízió Különtudósító című magazinműsora munkatársának kérdésére, aki a török titkosszolgálatokhoz tartozó teherautókra kérdezett rá, amelyek 2014 januárjában állítólag fegyvereket szállítottak az Iszlám Állam terrorszervezetnek.Amikor az ügy Törökországban 2015-ben kipattant, Ankara Fethullah Gülen száműzetésben élő hitszónoknak tulajdonította, aki Erdogan egykori mentora, majd ellenlábasa volt. Erdogan a török kormány által FETO-nak nevezett szervezet (Fethullah Híveinek Terrorszervezete) számlájára írja a 2016. júliusi puccskísérletet is."Te a FETO szavait ismétled, nem vagy újságíró" - fakadt ki a pénteki sajtótájékoztatón Erdogan. "Azok, akik ezeket a műveletet végrehajtották, a FETO megbízottjai voltak, most börtönben ülnek." "Nekem felteszed ezt a kérdést, de miért nem kérdezed meg az Egyesült Államokat, amely 4000 teherautónyi fegyvert küldött Szíriába?" (.) "Újságíró vagy, nem? Ott kellett volna neked is nyomozni!" - tette hozzá, figyelmeztetve: "Nem olyan valakivel álltok szemben, aki azt egykönnyen lenyeli".A megromlott német-török kormányzati kapcsolatok rendezését javasolta a török külügyminiszter egy írásában, amelyet német lapok közöltek pénteken. Mevlüt Cavusoglu a Berliner Morgenpost című lapban és a kiadóvállalat Funke médiacsoport többi újságjában közölt vendégkommentárban kiemelte, hogy 2017 "nehéz év" volt a német és a török kormány viszonyában, most pedig a két ország előtt álló kihívások miatt mindkét félnek egy "új kezdet" áll az érdekében.Hozzátette, hogy "előtérbe került az iszlámellenességgel felszított identitáspolitika, az EU normatív hatalma pedig gyengül", ezért ésszerű volna az utóbbi 300 év hagyományaira támaszkodva a barátság és az együttműködés jegyében fejleszteni a német-török kapcsolatokat.Kiemelte, hogy kölcsönösen egyenrangú félként kell elismerni a másikat, és a nyilvánosságon keresztüli üzengetés, a "megafon diplomácia" helyett vissza kell térni a kapcsolattartás bizalmas, adott esetben informális csatornáihoz. Mint írta, ennek a törekvésnek a része szombati látogatása német kollégájánál, Sigmar Gabrielnél Goslarban, a német diplomácia vezetőjének szülővárosában.Az "újrakezdéshez" az is elengedhetetlen, hogy a "populista, egocentrikus és rövidtávú belpolitikai megfontolások" helyett egy pragmatikus megközelítés és a közös érdekek alapján építsék tovább a kapcsolatokat.Különösen a biztonságpolitikában, a kereskedelem és a befektetések, beruházások területén, az energiapolitikában és a Törökország körüli térség egészét érintő politikában kell fejleszteni az együttműködést - írta.A 2016 márciusában megkötött EU-Törökország menekültügyi megállapodásról kiemelte, hogy "Törökország és Németország vezető szerepe ebben a (migrációs) válságban példakép más EU-tagállamok számára". Ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy Ankara továbbra is ragaszkodik a török állampolgárok EU-s vízummentességének bevezetéséhez. Hozzátette, hogy a török EU-csatlakozási folyamatban túl kell lendülni az utóbbi időszakot jellemző tétlenségen.Jelezte: tudja, hogy a német nyilvánosságot kiemelten foglalkoztatja a Törökországban fogságban tartott német állampolgárok ügye. Azt ígérte, hogy a kormány az igazságszolgáltatás függetlenségének tiszteletben tartása mellett mindent megtesz az eljárások gyorsításáért.Berlinben visszafogottan reagáltak Ankara kezdeményezésére. Maria Adebahr külügyi szóvivő a kormányszóvivői tájékoztatón kedvező fejleménynek nevezte, hogy az utóbbi hetekben két német - egy emberi jogi aktivista és egy újságíró - visszanyerte szabadságát. Azonban így is még hét német állampolgárt tartanak fogságban a török hatóságok politikai okok miatt, köztük Deniz Yücelt, a Die Welt című német lap törökországi tudósítóját, akit már csaknem egy éve tartanak előzetes letartóztatásban vádemelés nélkül - emelte ki a szóvivő.A német és a török kormány viszonya a 2016 nyarán történt törökországi puccskísérlet óta folyamatosan romlik, a kapcsolatot konfliktusok egyre hosszabb sora terheli. Ezért a berlini vezetés tavaly júliusban irányváltást jelentett be, az eddiginél keményebb fellépést ígért, arra hivatkozva, hogy Ankara elfordult az európai értékektől.