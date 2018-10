Bérháború: rögtön ráígértek a magyar dolgozó fizetésére, amikor haza akart jönni Ausztriából

Szűkült a bérolló az elmúlt években, arányaiban azokban az ágazatokban nőttek jobban a keresetek, ahol az alacsonyabb jövedelműek dolgoznak. A felső és az alsó tíz százalék átlagkeresete közötti szorzó 3,7-re csökkent a 2012 előtti 4,2-4,6-ről.

A szakmunkáshiányt is a bérek emelésével próbálják ellensúlyozni. Az utolsó két évben 30-40 százalékkal emelkedtek a bérek nálunk a piaci folyamatok eredményeként.

Próbáltunk Ausztriában dolgozókat a céghez csábítani, akik hajlottak is erre. Megállapodtunk a bérben is: mondta az illető, hogy ha ekkora összeget kap, akkor már nem ingázik nap, mint nap a határon túlra. Egyik hétfőn kezdett is volna nálunk, ám csak egy üzenetet küldött: nem engedték el, inkább kint emeltek a fizetésén.

A lap munkaerőpiacról szóló írásában idézte Szalai Piroska, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi elnökének szavait:Ezt követően felhívták a figyelmet arra, hogy Közel 39 ezer új állást hirdettek meg a profession.hu-n: betanított munkásokra, bolti eladókra van a legnagyobb kereslet, ugyanakkor adminisztrátornak jelentkeznek a legtöbben.Egyedi példát is hoztak, a Kisalföldnek nyilatkozó, neve elhallgatását kérő megyei élelmiszeripari cégvezető-tulajdonos elmondta:Hozzátette, Győr-Moson-Sopronban speciális helyzetben vannak az ausztriai munkaerő-elszívás miatt, az osztrák munkaadók mindig képesek bérkülönbséget produkálni. Ők is ennek itták meg a levét: