Bevetik az atomfegyvert Lengyelországgal szemben

Az igazságszolgáltatásról szóló két lengyel törvény alsóházi megszavazása után az Európai Bizottság arra készül, hogy korábbi figyelmeztetését valóra váltva jövő szerdán kezdeményezze az EU-Szerződés 7. cikke szerinti eljárást Lengyelországgal szemben. Ha így lesz, akkor ez lesz az első alkalom, hogy egy országgal szemben jogi eljárás indul a jogállami elvek sérülésének veszélye miatt.- közölte csütörtökön egy EU-diplomata. Megfigyelők szerintilletve utolsó mentsvárként Andrzej Duda elnök ismételten megvétózza azt, aminek lengyel források szerint kicsi a valószínűsége.A Bizottság várhatóan csak akkor lép, ha a jogszabályok törvényerőre emelkednek.Mateusz Morawiecki, a csak néhány napja kinevezett új lengyel miniszterelnök brüsszeli sajtótájékoztatóján már szinte kész tényként kezelte a 7. cikk szerinti eljárás kezdeményezését. Morawiecki előzőleg tárgyalt Jean-Claude Junckerrel, és néhányan arra számítottak, hogy valamilyen ígéretet hoz magával. A kormányfő azonban nem tett semmilyen engedményt, ésAz Európai Bizottságnál sem feltétlenül ért egyet mindenki a radikális lépéssel.- közölte egy EU-diplomata.Miután a 7. cikk szerinti eljárást közkeletűen nukleáris opcióként is szokták emlegetni, ez a kijelentés némi zavart kelthet. A látszólagos ellentmondásra az lehet a magyarázat, hogy jelen esetben még csak a 7. cikk első paragrafusáról van szó, amely nem a szankciókról szól, hanem csupán annak megállapításáról, hogy egy országban valóban egyértelmű fenyegetésnek vannak-e kitéve a jogállami értékek.A szerződés értelmében a Bizottság javaslatára a tagállamokból álló Tanácsnak kell négyötödös többséggel megállapítania, hogy fennáll-e ez a helyzet, és az Európai Parlament kétharmadának a beleegyezése is szükséges. Csak ezt követően egy későbbi szakaszban léphetne tovább az eljárás, amely közben egy ponton az Európai Tanács egyhangú döntése (Varsó szavazata nem számítana) nélkül nem lehetne szankcionálni a tagállamot például szavazati jogának felfüggesztésével.Elemzők szerint az Európai Bizottság - amely most már lassan két éve viaskodik a jogállami mechanizmus keretében Varsóval - nincs könnyű helyzetben. Ha elnézi a lengyelek dacos lépését és nem tesz semmit, azzal nevetség tárgyává teheti magát. Ha pedig kezdeményezi a 7. cikk szerinti eljárást, de - amire nagy esély van - az nem vezet eredményre, akkor kifogy az eszközökből. Igaz, ebben az esetben már a tagállamokat terhelné a felelősség.Ismeretes, hogy nemrég az Európai Parlament is határozatot fogadott el, amiben a 7. cikk aktiválására való előkészület jegyében egy országjelentés elkészítését kérte az állampolgársági szakbizottságtól (LIBE). Erről azonban csak később szavazhatna az EP plenárisa.