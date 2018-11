Bezár két vasútvonalat a MÁV

A két vasútvonal megszüntetésével a MÁV-Start évente 35 millió forintot tudna megspórolni, ami elenyésző összeg a cég 250 milliárd forint körüli éves költségvetéshez képest.

1935-ben kevesebb, mint egy óra alatt tették meg a gőzmozdonyok a Nyíregyháza-Nyírbátor távot - ez ma már legalább 68 percbe telik.

A menetrend nem változna, tehát a vonatpótló buszok továbbra is csak 2-4 fordulót tennének meg naponta. "Annak ellenére, hogy a vonatok sok helyen csak 20-30 km/órával közlekednek, lényegesen gyorsabb menetidőt nem lehet biztosítani a vonatpótlókkal sem. Például Mátészalkáról Csengerre a buszok átlagosan csak egy óra alatt érnek oda, míg a vonatok 52 perc alatt is megteszik a távolságot" - írja a Közlekedő Tömeg Egyesült.Ám ez a vasúti pálya tulajdonosánál, a MÁV Zrt.-nél nagyjából 100 millió forint bevételkiesést eredményezne, mivel a MÁV-Start nem fizetne többé saját anyacégének a vasútvonal használatáért; így a vonalak bezárása nem hogy megtakarítást, hanem akár évi 65 millió forint többletköltséget jelentene az adófizetők számára.A Közlekedő Tömeg Egyesület információi szerint Csépke András, a MÁV-Start vezérigazgatója régóta ostromolja a vasúti közlekedést megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztériumot azzal, hogy engedélyezzék a forgalom fokozatos leállítását számos mellékvonalon. E két vasútvonal buszos pótlása alapján úgy vélik, sikerült beleegyezést kapnia az első lépéshez.Az érintett vasútvonalakon naponta jelenleg csak 2-4 járatpár közlekedik, melyek több szakaszon is csak 20-30 km/órával tudnak haladni.