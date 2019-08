Bíróságon támadják meg Johnson Brexit-trükkjét

A skóciai legfelsőbb polgárjogi bíróságon hétfőn kezdődött meg az ezzel kapcsolatos eljárás. A képviselők azt szeretnék elérni, hogy a bíróság mondja ki: törvénytelen és alkotmányellenes a parlament felfüggesztése a megállapodás nélküli Brexit keresztülviteléhez. A július 24. óta hivatalban lévő brit kormányfő, Boris Johnson ugyanis többször is elutasította, hogy kizárja ezt a lehetőséget.A bíróság szeptemberben hallgatja meg a feleket az ügyben, amelynek gyorsított eljárását nem hagyta jóvá, noha a kereset benyújtói aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy esetleg kifuthatnak az időből az október 31-én esedékes kilépés közeledtével. A kezdeményezéshez több mint hetven politikus csatlakozott, köztük Jo Swinson, az európai uniós tagság fenntartásáért és egy második Brexit-népszavazásért kampányoló Liberális Demokraták vezetője.A Boris Johnson vezette konzervatív brit kormány határozott álláspontja, hogy az Egyesült Királyság mindenképpen kilép az Európai Unióból október 31-én, tekintet nélkül arra, hogy lesz-e megállapodás az EU-val vagy nem. A brit parlament alsóházában helyet foglaló képviselők többsége azonban elveti a rendezetlen Brexit lehetőségét.Ezzel kapcsolatban olyan találgatások kaptak szárnyra, miszerint a kormányfő kész lenne a parlamenti ülésszak lezárását kezdeményezni az uralkodónál annak érdekében, hogy a képviselők ne akadályozhassák meg a megállapodás nélküli kilépést az EU-ból.A parlament munkája felfüggesztésének megakadályozására mások is nyújtottak be kereseteket. Köztük van Gina Miller civil aktivista, a londoni City egyik befektetési társaságának vezetője, aki szerint egy ilyen megoldás hatalmi visszaéléssel élne fel, és semmibe venné a brit alkotmányosság központi elemét, a parlament szuverenitását.A kormány keddi hírek szerint arra készül, hogy képviselők egy csoportja megpróbálja a törvényhozás révén megakadályozni a megállapodás nélküli Brexitet. A BBC értesülése szerint erre szeptember második hetében, egy Észak-Írországról szóló jelentés vitájakor lehet számítani, az Európai Unió pedig addig vélhetően kivár a további tárgyalásokkal.