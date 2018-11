Biztos, hogy indul az uniós eljárás az olaszok ellen

A bizottság sajtóhírek szerint december 19-én tesz majd javaslatot az eljárás megindítására, és ezt január végén hagyhatják jóvá az EU-s pénzügyminiszterek.

A tagországok kormányainak képviselői csütörtökön támogatták az Európai Bizottság múlt heti jelentését, ezt azonban még hivatalosan is meg kell erősíteni a gazdasági és pénzügyminiszterek jövő heti tanácsülésén, ami utat nyit az eljárás formális kezdeményezése előtt - tájékoztattak névtelenséget kérő diplomaták.A csütörtöki egyeztetés résztvevői állítólag egyetértettek a brüsszeli testület értékelésével, miszerint a büdzsétervezet "különösen súlyos megsértését" jelenti az uniós szabályoknak és a római kötelezettségvállalásoknak, ezért indokolt a túlzottdeficit-eljárás.Az eljárásban ajánlásokat küldhetnek Olaszországnak, és amennyiben ezeknek nem tesz eleget a kormány, akkor pénzügyi szankciókat is elfogadhatnak. A büntetés összege elméletileg a bruttó hazai termék (GDP) 0,2 százalékát, a 3,4 milliárd eurót is elérhetné.Az Európai Bizottság hivatalosan is elutasította a jövő évi olasz büdzsé tervezetét, ami tulajdonképpen várható volt, miután Róma a korábbi felszólítás ellenére sem volt hajlandó korrekcióra. Ez a legelső alkalom, hogy visszautasították valamelyik tagállam költségvetését.