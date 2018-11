Túlélheti May a bizalmatlansági indítványt 2018.11.16 14:28 Nagyon úgy tűnik, hogy összejött elegendő Konzervatív Párti képviselői indítvány, hogy napokon belül kezdeményezzék Theresa May leváltását, de most megszólalt a helyettese David Lidington és azt mondta a Reutersnek, hogy szerinte May biztosan fölényesen megnyerne majd egy ilyen szavazást (nem lenne tehát egyszerű többség a 315 képviselő között, aki le akarná váltani). Erre a bizakodó kijelentésre egyébként 1,28-ról 1,2840-ig, napi csúcsra ugrott a font a dollárral szemben. Érdemes egyébként megjegyezni, hogy ha például jövő hétfőn sorra kerül egy ilyen bizalmatlansági indítvány és May tényleg győzedelmeskedik, akkor jó ideig el tudja hallgattatni a kemény Brexit-párti tábort a párton belül (12 hónapig nem lehet újra bizalmatlansági indítványt kezdeményezni) és elméletben tényleg végig tudná csinálni az EU-ból való kilépést. Jövő vasárnapra egyébként már összehívták a rendkívüli EU-csúcsot, így oda a belső pártbeli "lázadást" leverve, azaz megerősödve érkezne May. Ezt az erősödést tovább fokozhatja az, hogy az uniós állam- és kormányfők egy biztató jövőbeli kapcsolatokra utaló politikai felhatalmazást (szöveget) igyekeznek majd kiadni, ami tisztázhatja, hogy 2020 vége után egy szabadkereskedelmi megállapodásra igenis számíthat az Egyesült Királyság az EU27-tel. Ez növelheti az esélyét annak, hogy May meg tudja szerezni a többséget a decemberi brit alsóházi szavazáson a brit kilépési megállapodás támogatására. Nyilván a fenti forgatókönyvet teljesen átírná, ha May megbukna a bizalmi szavazáson, de ahogy az ING Bank és a Teneo Intelligence elemzése is rávilágít: a Konzervatív Pártnak is "könnyebb lehet" (nincs igazán jobb személyi megoldása), ha May viszi tovább a folyamatot, mint bárki más. Így tehát a Brexit-tábor mostani lázadása csak egy "kötelező" elem a folyamatban. Ráadásul erősen kérdéses, hogy egy új miniszterelnök érdemben tudna javítani azon a kialkudott keretrendszeren, amelyen másfél-két évig dolgoztak az uniós és a brit kormányzati tárgyalók.

Már 60 körül lehet a Mayt megbuktatni akarók száma 2018.11.16 13:03 A Reuters Steve Baker Konzervatív Párti Brexit-támogató képviselő jelzésére hivatkozik, aki szerint már körülbelül 60 képviselő nyújtott be levelet, amelyben kezdeményezik Theresa May kormányfő elleni bizalmatlansági indítványt. Ez tehát jóval több, mint az ilyen eljárás elindításához szükséges 48 kérelem és nagyon esélyes, hogy így jövő hétfőn sorra is kerül a szavazás May sorsáról.

19-en biztosan elvesztették bizalmukat Mayben 2018.11.16 11:44 A Reuters egy összefoglalóban név szerint felsorolta, hogy ki az a 19 brit Konzervatív Párti képviselő, aki már biztosan benyújtotta Theresa May ellen a bizalmatlansági indítványát a párt megfelelő fórumán, az 1922-es bizottság elnökének. Mivel ezt nem kötelező nyilvánosságra hoznia a képviselőknek, így bizonyára többen is vannak. A szabályok szerint amint összejön a 48 indítvány, akkor a 1922-es bizottság elnökének, Graham Bradynek be kell jelentenie ezt és haladéktalanul sort kell keríteni a bizalmatlansági indítványról szóló titkos szavazásra. Az ING Bank mai anyaga szerint ez a 48-as szám még ma esélyes, hogy összejön, a Reuters korábbi cikke szerint pedig már össze is jött. A William Hill brit fogadóiroda egyébként péntek délelőtt azt közölte: felfüggeszti a fogadási lehetőségeket arra kimenetre, hogy Theresa May melyik évben veszíti el kormányfői tisztségét. Más fogadóirodák már tegnap megtették ezt a lépést, ami arra utal, hogy a fogadóirodák elég nagy esélyt adnak annak, hogy May akár már a következő napokban megbukik.

Ez nagy győzelem Maynek 2018.11.16 11:26 Michael Gove környezetvédelmi miniszter nem mond le, marad Theresa May kormányában - jelentette több brit lap is péntek délelőtt egybehangzóan. Ez fontos győzelem Maynek, hiszen Gove erőteljes Brexit-párti miniszter a kormányában és a maradása azt jelenti, hogy végülis elfogadja a May által kialkudott előzetes Brexit-megállapodást. Így tehát egyelőre nem folytatódik a miniszteri lemondási hullám, ami tegnap indult újra és a font két éve látott legnagyobb egynapi eséséhez járult hozzá. Az még nagyobb győzelem lenne Maynek és a helyzetét stabilizálni tudná, ha rá tudná venni Gove-ot arra, hogy vállalja el a Brexit-ügyi miniszteri posztot azután, hogy erről tegnap Dominic Raab lemondott. Feltehetően ezzel sem sikerülne elkerülnie Maynek az ellen indítandó bizalmatlansági szavazást akár már jövő hétfőn, de nagyobb esélye lenne arra, hogy "túlélje" azt, azaz ne jöjjön össze ellene az egyszerű többség a Konzervatív Párton belül. A szabályok szerint legalább 158 képviselőnek kell a 315-ből May megbuktatására szavaznia ahhoz, hogy átmenjen a bizalmatlansági indítvány. A font/dollár Gove maradásának hírére kicsit erősödni tudott, így 1,28 körül stabilizálódott. A Reuters cikke szerint nagy opciós ügyletek születnek jövő hétfőre, amikor a piaci spekuláció szerint sor kerülhet a May elleni bizalmatlansági indítványra.

Fokozódik a londoni dráma: indul May megbuktatása 2018.11.16 10:14 2018.11.15 19:07 May: én viszem végig a Brexitet! Tegnap a Brexit egyik leghangosabb Konzervatív Párti szószólója, Jacob Rees-Mogg már nyilvánosan jelezte, hogy benyújtott egy, a kormányfő elleni bizalmatlansági indítványt támogató levelet, de azt nem lehetett tudni, hogy hányan és mikor követik őt. A friss fejlemény azt jelenti, hogy összejöhetett az eljárás elindításához szükséges 48 aláírás, és ha ez igaz, akkor a bizalmatlansági szavazásra rövidesen, feltehetően jövő héten sor is kerülne. Nagy kérdés azonban, hogy egy ilyen indítvány sikeréhez meg van-e a többségi támogatás May pártjában (közel 200 szavazat kell). A sikerhez az is kell, hogy meg kell nevezni az új miniszterelnök jelöltet. Ha sikerül leváltani egy új jelölt megnevezése mellett Mayt, azaz "csak" miniszterelnököt cserél a Konzervatív Párt, akkor ez nem jelenti azt, hogy a kormányzó hatalom bukása miatt előrehozott választásokat kellene tartani. Nagy kérdés, hogy kit neveznének meg új kormányfő-jelöltnek. Az esélyesek között van Boris Johnson keményvonalas Brexit-párti volt külügyminiszter, de maga Jacob Rees-Mogg is. Arra a hírre, hogy összejöhetett a 48 támogató aláírás May elmozdításának kezdeményezéséhez, a font azonnal esni kezdett: a dollárral szemben 1,2920-ról 1,2880-ig. Tegnap reggel egyébként ennél sokkal nagyobbat esett a font arra a hírre, hogy lemondott a May-kormányból a Brexit-tárgyalásokat az utóbbi hónapokban vivő Dominic Raab arra hivatkozva, hogy nem ért egyet annak tartalmával. 2018.11.15 09:59 Lemondott a Brexit-ügyi miniszter! Ez jókora ütés volt Maynek, illetve növeli az esélyét annak, hogy a parlamentben nem jön össze a szükséges támogató szavazat majd decemberben ahhoz, hogy a végső Brexit-megállapodást szentesítsék. May egyébként ma reggeli rádióinterjújában azt mondta: a most kialkudott megállapodás végülis nem korlátozza az Egyesült Királyság területi integritását és szerinte majd meglátjuk, hogy ha minden parlamenti képviselő megfelelően értelmezi a megállapodást, akkor valóban elutasítja-e a szavazáskor a dealt. A tegnapi híráramlás bővebben: 2018.11.15 11:27 Teljes káosz és politikai válság fenyegeti az Egyesült Királyságot - Sokan elárulva érzik magukat 2018.11.15 19:07 Kiszivárgott: megbuktathatják Theresa Mayt Címlapkép forrása: AFP May Daniel Leal-Olivas