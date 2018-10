Blair: új népszavazás kell a Brexitről, különben súlyos károkat szenvedünk el

Azt gondolom, most 50% az esélye annak, hogy lesz egy újabb népszavazás

Tony Blair szerint 50%-os esélye van egy újabb Brexit-népszavazásnak, mert Theresa May brit miniszterelnök nem fog tudni parlamenti többséget biztosítani semmilyen megállapodásnak.Kevesebb mint hat hónappal a kilépés előtt egyáltalán nem világos, hogy hogyan fog működni az EU és Nagy-Britannia közötti kereskedelem a Brexit utáni időkben. Ha az unióval sikerül is megegyezni, azt az alkut egy mélyen megosztott brit parlamentnek kellene jóváhagynia.Blair szerint bármilyen egyezség is szülessen, az jelentős gazdasági károkat okoznak az országnak.- mondta Blair, aki 1997-től 2007-ig töltötte be a kormányfői tisztséget a jelenleg ellenzékben politizáló Munkáspárt élén.Blair az általa alapított elemzőműhely friss tanulmányát idézte, amely szerint ha megállapodás híján az EU-val folytatott brit kereskedelem aA National Institute of Economic and Social Research (NIESR) nevű tekintélyes londoni gazdasági-társadalmi kutatóközpont szerint - amely Blair intézetének megbízásából a számításokat elvégezte - a Brexit ugyanebben az időtávlatbana jövőbeni kétoldalú kereskedelem feltételeiről.A konzervatív párti brit kormány által még a nyáron, a brit miniszterelnökök vidéki rezidenciáján, Chequersben kidolgozott csomag egyik kulcseleme az, hogy London közös szabadkereskedelmi térség létrehozását és ehhez közös szabályok kialakítását javasolja az EU-nak a fizikai áruk forgalmának szabályozására, olyan módon, mintha Nagy-Britannia és az Európai Unió "kombinált vámtérséget" alkotna.A csomag, amelyet egyébként sem az Európai Unió, sem a Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-tábora nem támogat, nem vonatkozik a szolgáltatások kereskedelmére.Tony Blair intézete a Brexit várható hatásairól közzétett új tanulmányában azonban megállapította, hogy éppen ez okozná a legnagyobb veszteségeket, ugyanis az utóbbi két évtizedben a brit exportnövekedés háromötödét a szolgáltatási szektor adta, és a szolgáltatások külkereskedelmében elért éves brit többlet megközelíti a 100 milliárd fontot (37 ezer milliárd forint), miközben az áruforgalomban 140 milliárd font a brit deficit.Tony Blair a Thomson globális pénzügyi információszolgáltató csoport csütörtöki londoni fórumán, amelyen a jelentést személyesen is ismertette, kijelentette: mindezek alapján szükségesnek tartja újabb népszavazás kiírását a brit EU-tagságról. Hozzátette: ez azért is indokolt, mert - ellentétben a 2016-ban tartott EU-népszavazással, amelyen a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,9 százalékos többségbe - a választók most már látják, hogy a Brexit-tárgyalások kudarcba fulladtak, és látják azt is, hogy milyen egyéb opciók közül lehet választani.Gordon Brown, Blair egykori pénzügyminisztere és közvetlen hivatali utódja, aki 2010-ig volt miniszterelnök, egy edinburghi politikai rendezvényen felszólalva kijelentette: meggyőződése, hogy lesz újabb népszavazás a brit EU-tagságról.A konzervatív párti brit kormány rendre határozottan kizárja az újabb EU-népszavazás lehetőségét.