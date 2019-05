Bombázó alakulatokat küld az iráni térségbe az Egyesült Államok

John Bolton közölte azt is, hogya térségbe. Az Abraham Lincoln repülőgéphordozónak az Egyesült Államok úgynevezett Középső Parancsnoksága által felügyelt közel-keleti térségbe vezénylése Bolton szerint válasz Irán "egy sor zavarba ejtő és eszkalációs jelzésére".A közleményben Bolton hangsúlyozta: egy esetleges, az Egyesült Államok vagy szövetségesei elleni támadás esetén Irán "kérlelhetetlen erővel" találja magát szemben. "Ez világos és félreérthetetlen üzenet" Iránnak - fogalmazott a politikus.A The Wall Street Journal című lap meg nem nevezett kormányzati forrásokra hivatkozva internetes oldalán vasárnap éjjel azt írta: új hírszerzési információk jutottak az amerikai kormányzat birtokába. Ezek szerinta térségben, szárazföldön vagy vízen. Ezek az információk komoly aggodalmat keltettek a Fehér Házban is, és a hétvégén - a lap által szintén meg nem nevezett - magas rangú döntéshozók válságtanácskozást tartottak az új fenyegetésről. Patrick Shanahan ügyvezető védelmi miniszter ezek után adta meg jóváhagyását - vasárnap délután - az Abraham Lincoln repülőgéphordozó térségbe vezényléséhez.A lap emlékeztetett arra, hogy néhány héttel ezelőtt nyilvánította a Fehér Ház külföldi terrorszervezetté az iráni Forradalmi Gárdát. A döntést Irán provokációként értékelte. A lap emlékeztetett arra is, hogy a katari amerikai légitámaszponton B-52 Stratofortress nehézbombázók várakoznak.Az Egyesült Államok légiereje a múlt hónapban először telepített a közel-keleti térségben F-35-ös lopakodó vadászgépeket. Ezek közül néhány éppen a múlt héten hajtott végre támadásokat az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen. Az Axios hírportál információi szerint