Borzasztóan kezdte az évet Németország

A német statisztikai hivatal csütörtökön közölte, hogy az előzetes adatok szerint ár-, szezonális és naptári hatással kiigazítva az év első hónapjában 2,9 százalékkal estek vissza a német gyáripari megrendelések az előző havihoz képest. Elemzők 1,6 százalékos csökkenést vártak a decemberi, a felülvizsgálat után 3,8 százalékról 3,0 százalékra módosított növekedés után.Éves összevetésben ár- és naptári hatással kiigazítva 8,2 százalékkal nőttek a német gyáripari megrendelések januárban az előző havi 7,9 százalékos emelkedés után. Elemzők ennél erősebb ütemre, 11,4 százalékos növekedésre számítottak.AZ ING vezető közgazdásza, Carsten Brzeski szerint szörnyen alakultak az új megrendelések az év elején. A visszaesés nem meglepő, hiszen az év elején még sok gyár zárva tartott. Brzeski azonban úgy látja, a gazdaság fundamentumai továbbra is erősek. A gazdasági minisztérium is bízik abban, hogy a feldolgozóipar erőteljesen növekszik a következő hónapokban is, támogatva a legnagyobb euróövezeti gazdaság élénkülését.Januárban a hazai megrendelések 2,8 százalékkal, a külföldiek pedig 4,6 százalékkal estek vissza havi szinten. Az euróövezeti országok új megrendelései 5,9 százalékkal, a világ többi országáé pedig 3,8 százalékkal csökkentek.A félkész termékeket gyártó német vállalatok megrendelései 3,3 százalékkal, a termelőeszközöket gyártó vállalatoké pedig 5,0 százalékkal csökkentek decemberhez képest, míg a fogyasztási cikkek termelői 2,4 százalékos emelkedésről számoltak be.A januári visszaesés dacára az ipari megrendelések állományának alakulása emelkedő trendet mutat. December-januárban 0,9 százalékos volt a növekedés az előző két hónaphoz képest - mutatott rá a német gazdasági minisztérium közleményében.