Bréking: megszületett az első fontos Brexit-megállapodás

a végső számla, amelyet Nagy-Britanniának fizetnie kell valahol 45 és 55 milliárd euró között lesz.

Ugrott a font

A lapnak mindkét oldalról megerősítették, hogy sikerült elvi egyezségre jutni, melynek a legfontosabb eleme, hogyKorábban már beszámoltunk arról, hogy a " Brexit-számláról " szóló egyeztetések rendkívül fontosak a későbbi tárgyalások szempontjából, ám ezek rendkívül vontatottan és eredmény nélkül zajlottak, a jelek szerint eddig. Az uniós fél szerint a briteknek legalább 60 milliárd eurónyi kilépési számlát kellene kifizetniük (mert sok korábban vállalt pénzügyi kötelezettség rájuk eső részéért is felelősek jogilag). Úgy tűnik, most ezt a számot sikerült 45 és 55 milliárd euró között tartani.A Bloomberg hírügynökség forrásai nem erősítették meg a megállapodás hírét, azonban annyit megjegyeztek, hogy a tárgyalások jó irányba haladnak és az uniós fél 40 milliárd eurós felajánlást vár a britektől.A Telegraph forrásai szerint a fő vonalakban egy múlt heti brüsszeli találkozón állapodtak meg a felek. A Bloomberg szerint amennyiben a számla kérdéséről megállapodnak, akkor a következő kényes téma következik, az ír határ.Theresa May brit miniszterelnök a tervek szerint hétfőn találkozik Jean-Claude Juncker bizottsági elnökkel egy ebéd keretében, és már itt is körvonalazódhat a végleges megállapodás az elszakadásról. Ezt követően megvan rá az esély, hogy a decemberi uniós csúcstalálkozón az EU megállapítsa, hogy megfelelő előrehaladás történt a tárgyalásokon.A kedvező hírekre a font piacán is megnyugodtak a befektetők, olyannyira, hogy a font az euróval szemben egyhetes csúcsára ugrott.

Látványos a fordulat a font-dollár viszonylatában is.