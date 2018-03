Bréking: Trump bejelentette, jönnek a büntetővámok!

Az amerikai embereket elárulták, gyárak sora zárt be, emiatt pedig teljes közösségek szűntek meg.

Bár Trump beváltotta múlt heti ígéreteit, és bejelentette a büntetővámok kivetését, az elnök lehetett volna keményebb is. Egyrészt egyelőre csak egy szándéknyilatkozatot írt alá Trump, nem egy elnöki rendeletet, ami jelzésértékű, hogy inkább nyomásgyakorlásról van szó: azt akarja elérni, hogy az USA fontosabb kereskedelmi partnerei tárgyalóasztalhoz üljenek vele és "igazságosabb" kereskedelmi feltételeket dolgozzanak ki. Másrészt rugalmasságra (és az álláspont finomodására) utal az is, hogy Kanada és Mexikó mentességet kapott, ez a kiskapu pedig más országok előtt is nyitva áll. Ennek ellenére továbbra is a levegőben lóg egy globális kereskedelmi háború veszélye, ami súlyos következményekkel járna a világgazdaságra nézve. Érdekes lesz, hogy a következő napokban hogyan reagálnak majd az USA legfőbb kereskedelmi partnerei a mai döntésre.

Trump szerint az acél- és az alumíniumipar kulcsfontosságú az amerikai gazdaság számára, az elmúlt évtizedekben azonban az igazságtalan nemzetközi kereskedelmi gyakorlat miatt súlyos veszteségek érték. A külföldi dömpingnek azonban most vége, itt az ideje "hogy mindenki amerikai árukat" vásároljon. Az elnök úgy véli, hogy az amerikai acél- és alumíniumipar védelme (például Kínával szemben) nemzetbiztonsági kérdés.- festett borús képet az amerikai gazdaság helyzetéről Trump.Az igazságtalan kereskedelmi feltételek miatt van szükség a 10, illetve a 25%-os importvámra. Az intézkedések 15 nap múlva lépnek életbe, azonban országok kérvényezhetik a mentességet. Mexikó és Kanada alapból mentességet kap a vámok alól, már amennyiben sikerül megegyezni velük a NAFTA feltételeinek újratárgyalásáról. A többi országnak viszont tennie kell azért, hogy mentesüljön a vámok alól: az egyeztetések amerikai megbízottja Robert Lighthizer, az USA külkereskedelmi képviselője lesz.Trump elmondta, hogy rugalmasak lesznek azokkal az országokkal szemben, akik konstruktívan állnak a nemzetközi kereskedelem igazságosabbá tételéhez. Kínával kapcsolatban az elnök elmondta, hogy jelenleg is folynak az egyeztetések, hogy miképp lehetne az USA masszív kereskedelmi hiányát csökkenteni velük szemben, azonban "nem tudja, mi fog ebből kisülni".Nem maradt ki az osztásból az Európai Unió sem. Bár az elnök konkrétan nem említette az EU-t, úgy fogalmazott, hogy a vámmentességet a szövetségesek hadseregre fordított kiadásaktól is függővé fogják tenni, amivel egyértelműen Németországnak üzent, korábban ugyanis többször is kritizálta a németeket, amiért nem teljesítik a NATO alapszerződésében vállalt kiadási kötelezettségeiket.