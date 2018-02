Brexit: a Bizottság elfogadta a kiválási egyezmény első hivatalos jogi tervezetét

Ha sikerre szeretnénk vinni ezeket a tárgyalásokat, akkor fel kell gyorsítanunk a tempót

Sajtótájékoztatóján Michel Barnier Brexit-ügyi bizottsági főtárgyaló arról számolt be, hogy a most közzétett 120 oldalas dokumentum nem tartalmaz meglepetéseket, a szakértők mindössze jogi szöveggé alakították az eddigi megállapodásokat, illetve az EU már ismert álláspontját. Kijelentette: a tervezet elfogadása kulcsfontosságú pillanat, remélhetőleg lehetővé teszi az egyeztetések felgyorsítását a szigetországgal.- fogalmazott. Ahogy a korábbi időszakokban, a héten is több olyan jelzés érkezett a tárgyaló felektől, hogy a brit és az uniós elképzelések nagyon távol állnak egymástól.