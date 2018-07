Brexit: a britek többsége új népszavazást akar

A YouGov közvélemény-kutatásában a megkérdezettek 42 százaléka tartana szükségesnek népszavazást a tagság 2019. március 29-én várható megszűnésének feltételrendszeréről, 40 százalék szerint nincs szükség második referendumra.Jelentős különbség mutatkozik egy újabb népszavazással kapcsolatban a kilépés, illetve a bennmaradás támogatói között: azok közül, akik az európai uniós tagság megszűnésére voksoltak a 2016-os népszavazáson, mindössze 19 százalék, a tagság fenntartása mellett szavazók táborából viszont 66 százalék tart szükségesnek újabb referendumot.A pártpreferenciák szerinti megoszlásban is jelentős eltérések mutatkoznak: az ellenzék legfőbb erejét adó Munkáspárt szavazóinak 85 százaléka tartana szükségesnek egy második népszavazást, a szintén ellenzéki Liberális Demokraták támogatóinak 67 százaléka, a kormányon lévő Konzervatív Párt hívei közül viszont csak 21 százalék.A felmérés a The Times megbízásából készült. A napilap cikke szerint a második népszavazás támogatottsága folyamatosan nő, a kormány által július elején elfogadott és az Európai Unióval való jövőbeni kapcsolattartásról szóló javaslatcsomag ismertetése előtt még csak 37 százalék, múlt héten azonban már 40 százalék volt. Az úgynevezett fehér könyv jóval szorosabb kapcsolattartást indítványoz az EU-val - többek között szabadkereskedelmi térség létrehozását szorgalmazza az áruk kétoldalú kereskedelmében -, mint amit a keményvonalas Brexit-tábor elfogadhatónak tart.Két évvel tartott népszavazás után nem tapasztalható érdemi változás az emberek véleményében az európai uniós tagságról. Ha most tartanák a referendumot, 45 százalék voksolna a bennmaradásra, 42 százalék a kilépésre, kilenc százalék nem tudja, hogyan döntene, négy százalék pedig nem menne el szavazni. A 2016 júniusi referendum előtti három hónapban végzett közvélemény-kutatások túlnyomó többsége hasonló megoszlást mutatott, a végeredmény azonban a kilépéspártiak szűk, 51,9 százalékos többségét hozta a bennmaradásra voksolók 48,1 százalékával szemben.A friss felmérés szerint elolvadt a Munkáspárt előnye a konzervatívokkal szemben, és mindkét tömörülés 38 százalékon áll. A Liberális Demokratákat a szavazók 10 százaléka támogatja.Lesújtó a lakosság véleménye Theresa May kormányfő Brexittel kapcsolatos munkájáról:A YouGov 1653 ember megkérdezésével, szerdán és csütörtökön készítette a felmérést.