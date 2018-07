Brexit: állítólag a folytatás 80 százalékáról már megegyeztek

Barnier a bennmaradó tagállamok általános uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácsülését követően elmondta, Brüsszel és London között mindenekelőtt az ír-északír határellenőrzés ügyében kell megegyezésre jutni.Kiemelte: a brit kormány javaslatait tartalmazó, belső konfliktusokat is okozó fehér könyv számos olyan elemet tartalmaz, amelyről konstruktív párbeszédet lehet folytatni, több kérdésben azonban még mindig nincs előrelépés.Simon Coveney ír külügyminiszter arról számolt be, hogy a főtárgyaló és több tagállam képviselője is meglehetősen "langyos" fogadtatásban részesítette a brit javaslatcsomagot, amelyről ugyanakkor egyeztetést lehet folytatni.