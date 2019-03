Brexit: az összes javaslatot leszavazták, fokozódik a káosz

A megállapodás nélküli április 12-i Brexit javaslatát 400:160 arányban leszavazta az alsóház

A közös piac 2.0 nevezetű javaslatot (amely norvég-plusz típusú együttműködést, a közös piacban való maradást is tartalmazna) 283:188 arányban leszavazta a ház (sokan tartózkodtak)

Az EGT-ben való maradást és az EFTA-hoz való újracsatlakozást szorgalmazó javaslatot 377:65 arányban leszavazta a ház

A permanens, egész Egyesült Királyságra kiterjedő vámuniót szorgalmazó javaslatot 272:264 arányban szavazta le a ház

A Munkáspárt vezére, Jeremy Corbyn által szorgalmazott tervet (szoros gazdasági kapcsolatok az EU-val, vámunióval, szoros közös piaci együttműködéssel) 307:237 arányban szavazták le

A kilépési értesítés (50-es cikk szerinti kérvény) visszavonásáról szóló kezdeményezést 293:184 arányban szavazta le a ház. Az ezt szorgalmazó magánszemélyi indítványt a parlament oldalán immár 5,9 millióan írták alá (ha lehet hinni a jogosult aláírók számában.)

A második, a Brexit-megállapodást megerősítő, népszavazás javaslatát viszonylag szoros eredmény mellett, 295:268 arányban szavazta le a ház

A menedzselt megállapodás nélküli EU-s kilépés javaslatát (preferenciális együttműködés az EU-val) 422:139 arányban szavazták le.

A parlament 441:105 arányban támogatta azt a törvénytervezetet, hogy a Brexit napját március 29-ről halasszák el. A múlt heti EU-csúcs döntéssel összhangban kétféle kilépési nap jön így szóba: ha március 29-ig megszavazná a londoni alsóház a May-féle kilépési megállapodást (kis esélyű most), akkor május 22-én éjfél lenne a kilépés dátuma. Ha addig nem szavazzák meg (nagyobb esélyű most), akkor viszont április 12-én éjfél lesz a kilépés dátuma. Ezek utánA font a fenti eredményekre még tovább esett a dollárral szemben 1,3190-ről 1,3160-ig. Előtte röviddel arra a hírre esett, hogy a DUP és az ERG tömörülés sem támogatja May kilépési megállapodását, így nincs esély egyelőre arra, hogy egy harmadik szavazáson az megkapja a többséget.