Brexit: Elbukhat May halasztási javaslata

Világos, ha meg addig sincs érdemi előrelépés, akkor másnapra összedobnak gyorsan egy EP-választást. Persze ez csak vicc, de May stratégiájából egyszerűen nem jön ki a tagság hosszú meghosszabbítása még akkor sem, ha ez hard Brexithez vezet. Pedig a hard Brexit mindenáron való elkerüléséről már határozott a brit parlament, vagyis egy ilyen stratégia szembemenne a parlamenti döntéssel.

A kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa hozzátette, hogy az Európai Uniónak "ragaszkodnia kellene egy hosszabb halasztáshoz", amely együtt járna azzal, hogy a közösségből távozni készülő országban is megtartják az európai parlamenti (EP-) választást.Theresa May kedd esti nyilatkozatában jelezte, hogy London legfeljebb az EU által a Brexit-megállapodás elfogadása esetére megállapított május 22-i határidőig kérné a kilépési határidő meghosszabbítását. A kormányfő szerint ezzel biztosítható, hogy az Egyesült Királyságnak ne kelljen részt vennie a másnap kezdődő EP-választáson.A CDU és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) koalíciós társa, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) részéről semlegesen kommentálták a brit miniszterelnök új tervét. Az SPD-s külügyminiszter, Heiko Maas csupán annyit mondott, be kell várni, hogy a brit belpolitikában miként értékelik Theresa May elképzelését a Brexit rövid időre szóló elhalasztásáról.Donald Tusk, az uniós tagországok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnöke jövő szerdára hívott össze rendkívüli Brexit-ügyi csúcstalálkozót, amelyen a brit miniszterelnöknek ismertetnie kell a Brexit-folyamat további menetével kapcsolatos elképzeléseit az unióban maradó országok vezetőivel. A brit kilépés halasztásához a bennmaradó országok állam- és kormányfőinek egyhangúlag hozzá kell járulniuk.