Brexit előtt: lefulladt a brit gazdaság

Az IHS Markit pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit gazdasági ágazatok beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) kedden ismertetett közös felmérése szerint a brit hazai össztermék (GDP) csaknem 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor beszerzésimenedzser-indexe (BMI) januárban 50,1-re, két és fél évi mélypontra csökkent a decemberben mért 51,2-ről.Az 50 feletti BMI-indexek jelzik a vizsgált szektorok aktivitásának erősödését, vagyis a brit szolgáltatási ágazat teljesítménye e mérőszám alapján immár alig növekszik.Az összágazati - a feldolgozószektort is tartalmazó - súlyozott IHS/CIPS kibocsátási BMI-index is csupán 50,3 volt januárban a decemberi 51,5 után.A felmérés adatelemző fejezete szerint a BMI-vizsgálatba bevont vállalatok elsöprő többsége az idei év eleje óta megnövekedett politikai bizonytalansághoz köti az üzleti szektor aktivitásának lassulását. Számos szolgáltatási vállalat kifejezetten arról számolt be, hogy ügyfélkörükben a Brexit-folyamattal összefüggő aggályok gyakorolnak nyomást a keresletre, és e félelmek késleltetik az üzleti döntéshozatalt is.Chris Williamson, az IHS főközgazdásza az adatismertetéshez fűzött kommentárjában alig burkolt utalást tett arra, hogyWilliamson úgy fogalmazott: az új BMI-felmérés adatai azt jelzik, hogy a brit gazdaságot a növekedés lefulladása, "vagy még ennél is rosszabb" fejlemény fenyegeti, különös tekintettel arra, hogy a Brexittel kapcsolatos eszkalálódó bizonytalansághoz a világgazdaság növekedésének lassulása társul.A recesszió lehetősége - különösen a megállapodás nélküli Brexit esetére - a brit jegybank legutóbbi forgatókönyveiben is szerepel. A Bank of England nemrégiben bemutatott tanulmányában közölte: a teljesen szabályozatlan Brexitre kidolgozott legrosszabb stresszhelyzeti szimulációs modellje arra vall, hogy a brit hazai össztermék e forgatókönyv-változat esetén 8 százalékkal zuhanna a 2019 első negyedévére várható szinthez képest.Ez sokkal súlyosabb recesszió lenne, mint amelyet a brit gazdaság a tíz évvel ezelőtti pénzügyi válság alatt átélt: a brit hazai össztermék értéke a válság előtti utolsó csúcspont és az akkori ciklus mélypontja között összesen 6,25 százalékkal zuhant.A minap a Brit Iparszövetség (CBI) vezérigazgatója is a megállapodás nélküli Brexit súlyos gazdasági kockázataira hívta fel a figyelmet. Carolyn Fairbairn egy üzleti rendezvényen felszólalva kijelentette: a brit EU-tagság rendezetlen megszűnése "kezelhetetlen" következményekkel járna a brit gazdaságban. A CBI vezetője idézte a Nemzetközi Valutaalap (IMF) becslését, amely szerint megállapodás nélküli Brexit esetén a brit hazai össztermék hosszú távon 5-8 százalékkal maradna el attól az értéktől, amelyet további EU-tagság esetén a brit gazdaság elérhetne.