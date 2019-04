Brexit: este megint döntenek, heti 224 milliárdot bukik a brit gazdaság

Eközben telnek-múlnak a napok és a masszív bizonytalanság még nagyobb károkat okoz a brit gazdaságnak, ahogy egyébként már az elmúlt közel 3 év is ezt okozta. A Goldman Sachs friss becslése szerint a 2016 nyarán megtartott Brexit-népszavazás óta hetente átlagosan mintegy 600 millió fontnyi (mai árfolyamon mintegy 224 milliárd forintnyi) veszteséget szenvedhetett el a brit gazdaság a masszív bizonytalanság által okozott befektetői döntések miatt. Modelljük szerint a brit gazdaság mérete a sorozatos veszteségek miatt most mintegy 2,5%-kal kisebb, mint ahogy a népszavazás idején kalkulált gazdasági pálya alapján adódott volna.Ez jelentős költségnek mondható és már korábban is felhívtuk a figyelmet arra, hogy a brit gazdaság hipotetikus teljesítményét mutató alternatív módszerek (proxy-indikátorok) is azt mutatták: a 2016-os népszavazás óta az elérhetőhöz képest a brit GDP szintje legalább 1-1,5%-kal alacsonyabb. A keményvonalas (akár a megállapodás nélküli kiszakadást is bevállaló) Brexit-párti tábort persze ezek a számok nem különösebben hatják meg, mert ők azzal érvelnek, hogy csak ki kel tartani és bár lesz egy-két nehezebb éve az országnak, de a visszaszerzett kontroll és az általa nyert szabadság majd lehetővé teszi, hogy mindezt gyorsan ledolgozzák. Különösen a megállapodás nélküli kiszakadás lenne azonban olyan sokk, ami sok évre jelentős hátrányokat és a brit befolyás világszintű további gyengülését hozná, ahogy arra az UniCredit Group főközgazdásza figyelmeztetett a minap:A Goldman Sachs szerint a megállapodás nélküli brit kizuhanás (ami április 12-én fordulhat elő, ha addig May megállapodását nem fogadja el a képviselők többsége) nagy mértékű bizalmi sokkot okozna világszerte, amelynek hatására az eurózóna a GDP-je akár 1%-át is elveszíthetné.