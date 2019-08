Brexit: feszült a belpolitikai helyzet az Egyesült Királyságban

A tiltakozásokat "Állítsuk meg a puccsot"-jelmondattal hirdették meg olyan városokban egyebek között, mint London, Manchester, Newcastle, Bristol és Belfast. A megmozdulást a Lehetséges egy másik Európa nevű Brexit-ellenes kezdeményezés hirdette meg. Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője egy skóciai tüntetésen vett részt, a londoni tömeghez Diane Abbott, a Munkáspárt árnyékkormányának belügyminiszter-jelöltje szólt a kormányzati főutcánál (Whitehall), aki elmondta, hogy Corbyn támogatásáról biztosítja a tiltakozást.Londonban a tüntetők a Downing Street 10. alatti kormányfői rezidenciát védő kapuknál gyülekeztek, ahol különböző jelmondatokat skandáltak, és transzparenseket illetve uniós zászlókat tartottak a kezükben. "Boris Johnson, szégyelld magad", "Trump bábja, szégyelld magad", "Hazug Johnson, szégyelld magad" - kiabálták a résztvevők a Press Association brit hírügynökség jelentése szerint."Johnsont nem az emberek választották" - mondta az egyik tiltakozó, aki hozzátette: "Nem engedhetjük meg egy ilyen politikusnak, hogy katasztrófába vezessen minket". Johnsont a Konzervatív Párt tagsága választotta a párt vezetőjévé Theresa May utódjaként, és mivel a párt kormányon van, a pártvezetői poszton történt váltás a miniszterelnöki tisztség átvételét is jelenti.A brit miniszterelnök a héten kérelmezte a parlamenti munka felfüggesztését II. Erzsébet királynőtől, ami ellenzéki képviselők szerint kísérlet arra, hogy a parlament ne tudja megakadályozni a megállapodás nélküli Brexitet az Európai Unióból. A királynő jóváhagyta a kérelmet. A közlés szerint a brit törvényhozás munkáját szeptember 9-étől vagy 12-étől függesztik fel bő egy hónapra, október 14-éig. Johnson azonban a Sky News brit hírcsatornának nyilatkozva úgy vélekedett: a Brexit késleltetése megakadályozhatja, hogy biztosítsák azt a megállapodást, amelyre szerinte Nagy-Britanniának szüksége van.Keményvonalas Brexit-párti politikusok elsősorban az ír-szigeti határ átjárhatóságát szavatoló vészmegoldást kifogásolják abban a megállapodásban, amelyet tavaly novemberben kötött a brit kormány az Európai Unióval. Ezt a kiválási megállapodást a brit parlament alsóháza háromszor is elutasította.Az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és az Ír Köztársaság határa a brit kiválás után az EU külső határa lesz, de a határ átjárhatósága a több évtizedes, ír-szigeti fegyveres konfliktust lezáró, úgynevezett nagypénteki megállapodás egyik sarokköve. Ennek szavatolására állapodott meg London és Brüsszel arról, hogy amíg nem születik jobb megoldás, addig Észak-Írország nagyrészt része marad az uniós egységes piac szabályrendszerének, és az ország egésze közös vámterületet alkot az Európai Unióval.