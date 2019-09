Brexit: frakciófegyelmet zsarolna ki a kormány az engedetlen képviselőktől

a Downing Street mérlegeli az előrehozott választások kiírását is, és az erről szóló döntést akár ezen a héten bejelenthetik.

Név nélkül idézett magas beosztású párttisztviselők a BBC közszolgálati médiatársaságnak és a Sky News hírtelevíziónak számoltak be erről a tervről, hozzátéve: a kormány ellen lázadó képviselőknek megtiltanák azt is, hogy a következő parlamenti választáson a Konzervatív Párt színeiben induljanak.Hírmagyarázatában a BBC kiemeli, hogy a Konzervatív Pártnak még külső támogatója, az észak-írországi Demokratikus Unionista Párt (DUP) frakciójával együtt is mindössze egyetlen fős többsége van az alsóházban, így a kormány könnyen kisebbségbe kerülhet a figyelmeztetés valóra váltása esetén.A BBC politikai főszerkesztője, Laura Kuenssberg közölte: értesülései szerint erre az esetre készülveSir Keir Starmer, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt árnyékkormányának Brexit-ügyi miniszterjelöltje a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában elmondta: az ellenzék a héten törvénytervezetet terjeszt be annak megakadályozására, hogy a kormány megállapodás nélkül léptesse ki Nagy-Britanniát az Európai Unióból. Részleteket a tervezet tartalmáról Starmer nem ismertetett, hozzátette ugyanakkor: elfogadása esetén a törvény kötelezné Boris Johnson miniszterelnök kormányát arra is, hogy kezdeményezze a Brexit október 31-i határidejének elhalasztását az Európai Uniónál.Johnson sokszor hangoztatott álláspontja az, hogy a brit EU-tagság mindenképpen megszűnik október utolsó napján, akár sikerül újratárgyalni az előző miniszterelnök, Theresa May által az Európai Unióval tavaly novemberben elért, a londoni alsóház által azonban háromszor is elvetett megállapodást, akár nem.A rendezetlen Brexitet azonban számos konzervatív párti képviselő is elutasítja. A megállapodás nélküli kilépést ellenző tory frakciócsoport rendkívül befolyásos és tekintélyes frontembere Philip Hammond volt pénzügyminiszter, aki már Johnson kormányának júliusi megalakulása előtt közölte: a londoni alsóház "meg fogja találni a módját" a megállapodás nélküli Brexit megakadályozásának.A brit parlament a nyári szünet után kedden ül össze először. Johnson azonban a minap bejelentette, hogy kormánya szeptemberben lezárja a parlament jelenlegi ülésszakát, és október közepén - alig két héttel a jelenlegi Brexit-határidő előtt - új kormányprogramot hirdet.Johnsont az ellenzék részéről és a Konzervatív Párton belül is sokan azzal vádolják, hogy e lépéssel a Brexit-határnapig hátralévő parlamenti ülésnapok számát akarja korlátozni, igyekezve elejét venni, hogy a megállapodás nélküli Brexit ellenzői önálló törvényalkotással próbálják megakadályozni a rendezetlen kilépést. A kormányfő azonban rendre cáfolja ezeket a vádakat, mondván: a lépésnek nincs köze a Brexithez, a cél egy teljesen új kormányprogram meghirdetése, olyan központi célkitűzésekkel, mint például az állami egészségügyi szolgálat (NHS) és az infrastruktúra fejlesztése.