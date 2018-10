Brexit: ha nem lesz megállapodás az EU-val, akkor is lesz elég költségvetési muníció

Mindenkit szeretnék biztosítani arról, hogy lesz az eszköztáramban elégséges mennyiségű költségvetési muníció arra az esetre, ha ez bekövetkezik

Philip Hammond a kormányzó Konzervatív Párt Birminghamben zajló éves kongresszusának hétfői munkanapján felszólalva kijelentette: az Európai Unió a Brexit után is Nagy-Britannia messze legnagyobb piaca marad, hiszen a 45 évnyi tagság alatt a brit gazdaság e piac köré szerveződött.Hammond szerint a Brexit feltételrendszeréről folyó tárgyalássorozat a legbonyolultabbak közé tartozik, amelyeket brit kormányoknak békeidőben valaha is végig kellett vinniük. Jóllehet a jelenlegi brit kormány a lehetséges legjobb eredmény elérésre törekszik, elővigyázatossági terveket készít mindazonáltal arra az eshetőségre is, ha nem sikerülne megállapodásra jutni az EU-val - jelezte.- mondta kongresszusi beszédében a brit pénzügyminiszter.Londoni pénzügyi elemzők szerint azonban a vámok és egyéb kereskedelmi akadályok várható megjelenése miatt mindenképpen súlyos növekedési áldozattal járna a brit gazdaságban, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lépne ki az Európai Unióból. Az Oxford Economics új átfogó tanulmányában közölte: modellszámításai azt mutatják, hogy megállapodás nélküli Brexit esetén a brit hazai össztermék (GDP) értéke 2020 végére 2,1 százalékkal, 2023-ra 2,7 százalékkal maradna el attól a szinttől, amelyet a cég alapeseti előrejelzése szerint a brit gazdaság e két évben megállapodásos Brexit esetén elérhetne.Más nagy londoni házak a recessziót sem zárják ki.