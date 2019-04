Brexit: halasztásra kötelezte Mayt a brit parlament

Ezzel érdekes helyzet alakult ki. Maynek már van egy előírása arról, hogy el kell kerülnie a rendezetlen Brexitet, most pedig már van egy mandátuma arra is, hogy hosszabbítson. Ezek után az EU elvileg bármit kérhet a hosszabbításért cserébe, hiszen Theresa Mayt a fentiek alapján tulajdonképpen törvény kötelezi arra, hogy azt - a rendezetlen kilépést elkerülendő, a hosszabbítást biztosítandó - elfogadja.

Egy ilyen ígéretet azonban az EU vezetői józan pillanataikban biztosan nem vehetnek készpénznek. A brit politika az elmúlt két évben folyamatosan bizonyítja, hogy egyetlen kilépési formát sem tud megfelelő többséggel támogatni. Ezek után úgy megnyitni a lehetőséget a bennmaradásra, hogy a következő néhány hét fejleményei alapján vagy lesz Nagy-Britanniában európai parlamenti választás vagy nem, teljesen értelmetlen. Az azonban még nem világos, hogy az EU pontosan milyen garanciákat kér a hosszabbításért cserébe, vagyis milyen feltételek mellett látja biztosítottnak, hogy a következő időszakban a Brexit folyamata sikeresebb lesz, mint eddig volt. Az EU vezetői közül Emmanuel Marcon francia elnök a rossz zsaru (cél: megszabadulni minél előbb a britektől, akár rendezetlen Brexit árán is), Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a jó zsaru, Angela Merkel német kancellár pedig középen lavírozik.

Az alsóházban múlt szerdán minimális többséggel, 313:312 arányban elfogadott indítvány azonban kötelezővé is tette Maynek, hogy a Brexit halasztásának kezdeményezésével mindenképpen kerülje el a szabályozatlan kilépést az EU-ból. A törvényjavaslat - amelyet Yvette Cooper, az ellenzéki Munkáspárt egyik befolyásos képviselője, az alsóház belügyi bizottságának elnöke terjesztett elő - az elmúlt egy hétben megjárta a felső kamarát, a Lordok Házát is, és hétfő este került vissza az alsóházba, ahol a képviselők véglegesítették. A parlamenti döntés az uralkodói ellenjegyzéssel törvényerőre emelkedik.Az Európai Unió szerdán soron kívüli csúcsértekezletet tart, amelyen Theresa Maynek ismertetnie kell London elképzeléseit a Brexit-folyamat további menetéről. A jelenlegi jogi alaphelyzet az, hogy ha May indokait a további halasztásra az EU-csúcs szerdán elutasítja, akkor az Egyesült Királyság pénteken megállapodás nélkül, szabályozatlan módon távozik az Európai Unióból.A brit EU-tagság az eredeti menetrend szerint március 29-én szűnt volna meg, de a többi uniós tagállam a múlt havi EU-csúcson egy halasztást már jóváhagyott a brit kormánynak. Ez május 22-ig tartott volna, abban az esetben, ha a londoni alsóház a múlt péntekig elfogadta volna a Brexit-megállapodást. Az alsóház azonban éppen március 29-én, vagyis múlt pénteken, az eredeti kilépési határidő lejárati napján vetette el harmadszor is az egyezményt, és ezután életbe lépett a márciusi EU-csúcson erre az esetre előre megállapított új, április 12-i határidő, amely jogilag továbbra is érvényes.Theresa May hivatalosan múlt pénteken kérte a Brexit legfeljebb június 30-ig terjedő halasztását Donald Tuskhoz, az Európai Tanács elnökéhez intézett levelében. A javaslat szerint ha e határidő előtt sikerül ratifikálni a Brexit-megállapodást, akkor a halasztási időszak is előbb véget érne. May levele szerint London valójában olyan ratifikációs menetrendre törekszik, amely még május 23. előtt lehetővé tenné a kilépést az Európai Unióból, ugyanis így az Egyesült Királyságnak nem kellene részt vennie az aznap kezdődő európai parlamenti választásokon.A brit kormány ennek megfelelően hétfőn már megtette az első formális lépéseket a brit EP-választási részvétel jogi előkészítésére, arra az esetre, ha az Európai Unió a London által javasoltnál hosszabb Brexit-halasztásba lenne csak hajlandó beleegyezni, és ragaszkodna ahhoz, hogy az Egyesült Királyságban is tartsák meg az európai parlamenti választásokat. Ebben az esetben május 23-án lenne a brit EP-választás.A múlt héten Theresa May kezdeményezésére egyeztetéseket kezdett a konzervatív párti brit kormány és a Munkáspárt a Brexit-folyamatban kialakult patthelyzet feloldása végett, de hétfő estig érdemi eredményről a felek nem számoltak be. A Downing Street hétfői éjjeli bejelentése szerint a megbeszélések kedden is folytatódnak.A Konzervatív Párt legbefolyásosabb keményvonalas Brexit-párti frakciócsoportjának - European Research Group (Európai Kutatási Csoport, ERG) - alelnöke hétfőn véleménynyilvánító jellegű bizalmi szavazást kezdeményezett Theresa May ellen, azzal az érvvel, hogy a Brexit halasztása miatt a kormányfő a Konzervatív Párt vezetőjeként megbukott, és tevékenysége most már a párt megsemmisülésével fenyeget. Mark Francois érvelése szerint ha May szerdáig távozik, az Egyesült Királyság már pénteken - a megállapodás nélküli Brexit határnapján - kiléphet az Európai Unióból. Az ERG pontos terve azonban ebből az akcióból sem rajzolódott ki, talán rendezetlen kilépésre játszanak, talán May lelépéséért cserébe az utolsó pillanatban megszavaznák a May-féle kilépési megállapodást (amiről az sem biztos, hogy szavazhat negyedszerre a parlament). Ezek után nem meglepő, hogy a tory frakció illetékes szakbizottságának vezetője a Francois által kezdeményezett formális, jogi kötelező erővel nem bíró bizalmi szavazás kiírását is elvetette.