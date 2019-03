Brexit: háttéralku mellett mégis átmegy a May-féle megállapodás?

Válaszában Theresa May kijelentette: a kormány a Brexitet mindenképpen garantálni tudja, abban az esetben, ha a kérdező képviselő és kollégái "ezen a héten" támogatják a kilépési feltételeket tartalmazó megállapodást.

Ez a kijelentés azért meglepő, mert May többször megerősített álláspontja az, hogy a kormány csak akkor terjeszti harmadszor is az alsóház elé a Brexit-megállapodást, ha biztos abban, hogy ezúttal meg tudja nyerni a képviselők többségét az egyezmény támogatásának. A héten már voltak olyan utalások a kormány részéről, hogy ez nem kizárt, de ilyen határozott May-jelzés arra utal, hogy lehet valamiféle háttérmegállapodás azért cserébe, hogy a képviselők megszavazzák a May-féle kilépési megállapodást. A Financial Times ma arról írt, hogy May lemondásának időzítését már tervezik a tanácsadói és várhatóan csak azután jelenti be hivatalosan, hogy megszavazzák a képviselők a megállapodást, hogy ne keltsen olyan látszatot: az eddig ellenálló kormánypárti képviselők csak azért szavazzák meg a megállapodást, mert May már előtte bejelentette távozási szándékát. A May-féle megállapodás azért kérdéses, hogy átmegy a brit alsóházon (megkapja a többséget), mert az Északír Unionisták (DUP) még szerda délután is azt mondták: nem támogatják azt és a DUP álláspontjához igazodik több tucat keményvonalas kormánypárti képviselő is.

Ha erre a brit kormány hajlandó, akkor az EU-csúcson elért megállapodás alapján a Brexit hosszabb ideig tartó - egyelőre kijelölt határidő nélküli - halasztása is szóba kerülhet, ha viszont London továbbra is elveti a részvételt az EP-választásokon, akkor április 12-én elvileg megállapodás nélkül megszűnhet a brit EU-tagság.

A képviselői kérdések és azonnali miniszterelnöki válaszok szokásos szerda délutáni alsóházi órájában egy kormánypárti képviselő felrótta, hogy jóllehet May az elmúlt hónapokban "száznál is többször" megígérte a kilépés pénteken lejáró eredeti határidejének betartását, az utolsó pillanatban mégis a Brexit elhalasztását kérte az EU-tól.A brit EU-tagság eredetileg ezen a héten, pénteken, brit idő szerint 23 órakor, közép-európai idő szerint éjfélkor szűnt volna meg. Theresa May azonban - miután az alsóház januárban 230, két hete 149 fős többséggel elvetette a Brexit-megállapodást - a múlt héten hivatalosan kezdeményezte az Európai Uniónál a Brexit határidejének június 30-ig terjedő halasztását.Az EU a csütörtök-pénteki csúcsértekezleten végül olyan megoldásra jutott, hogyA Brexit-egyezmény újbóli elutasítása esetén viszont a brit kormánynak április 12-éig ismertetnie kell az EU-val a további menetrendről szóló elképzeléseit, és döntenie kellene arról is, hogy részt akar-e venni az EP-választásokon.David Davis volt Brexit-ügyi miniszter a BBC televíziónak nyilatkozva kedd este kijelentette: ha Theresa May a héten harmadszor is a ház elé terjeszti a Brexit-megállapodást,Davis, aki a Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-táborának egyik prominens tagja, az interjúban kijelentette, hogy az EU-val elért megállapodás "nem jó", de elfogadásának alternatívája "kaotikus fejlemények egész sora" lenne.A volt Brexit-miniszter szerint már e káoszsorozatba illeszkedik az az indítvány is, amelynek alapján a képviselők szerdától úgynevezett indikatív - vagyis jelzésértékű, jogilag nem kötelező erejű - szavazássorozatot kezdenek a Brexit-megállapodás lehetséges alternatíváiról. A brit képviselők összesen 16 módosító indítványt terjesztettek be, ezek közül John Bercow parlamenti elnök választja még ma délután ki, hogy melyekről lehet majd ténylegesen szavazni.David Davis szerint éppen ez a kezdeményezés teremtett esélyt a Brexit-megállapodás elfogadására, abban az esetben, ha az egyezmény a héten ismét a ház elé kerül.A megállapodással szembeni ellenállás oldódását jelezte az is, hogy Jacob Rees-Mogg, a kormányzó Konzervatív Párt legnagyobb keményvonalas Brexit-párti frakciócsoportjának - European Research Group (Európai Kutatási Csoport, ERG) - vezetője szerdán, a BBC rádiónak nyilatkozva közölte: immár kész támogatni a Brexit-megállapodást, ha a kisebbségi tory kormányt kívülről támogató, ugyancsak rendkívül EU-szkeptikus észak-írországi Demokratikus Unionista Párt (DUP) is hajlandó erre. A DUP eddig mereven elvetette a Brexit-megállapodást, és a párt hivatalosan egyelőre nem jelezte, hogy álláspontja módosult volna.