Brexit: így mehet tovább a brit kilépési tragikomédia

Mi történt?

Megszavazta a londoni parlament kedd éjjel azt az ellenzéki javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy napirendre vegyék a megállapodás nélküli Brexit tilalmát célzó törvénytervezet.

Várhatóan ma szavaznak a javaslatról, ami kötelezné a kormányt, hogy elfogadott kilépési megállapodás hiányában kérje az EU-tól a kilépés elhalasztását 2020. január 31-ig.

A javaslat napirendre vételét megszavazó tory képviselőket várhatóan kizárják.

Boris Johnson miniszterelnök új választás kiírását helyezte kilátásba arra az esetre, ha a parlament megtiltja neki a rendezetlen kilépés lehetőségét.

Hard Brexit

Amennyiben Boris Johnson a választáson többségre tesz szert, akkor egy kis intermezzó után minden megy tovább az eddigi úton. Az új összetételű parlament már nem fekszik keresztbe a hard Brexitnek, és jön az október végi rendezetlen kilépés. Ne feledjük, hogy Johnson népszerű politikus, ráadásul a belső ellenzéküktől megszabaduló toryk lesznek az egyetlenek a választáson, akik következetesen a kilépés végrehajtását ígérik. Ez ma a brit közvélemény jelentős részének erős igénye. Vagyis aki azt szeretné, hogy legyen már végre túl az ország a Brexit-hercehurcán, annak az első számú opció a konzervatívokra szavazni.

Még ha a választáson nem is egy hard Brexit párti eredmény születik, akkor is kétséges, hogy az EU belemegy-e a tagság meghosszabbításába. A franciák áprilisban már nehezen voltak meggyőzhetők, márpedig a hosszabbításhoz teljes egység szükséges. A hosszabbítás a megegyezés érdemi esélye nélkül nem túlságosan logikus döntés az EU részéről, vagyis nem lehetetlen, hogy hiába kérik a britek a halasztást, nem kapják meg.

Rendezett kilépés ősszel

Halasztás

Vagyis tulajdonképpen az történt, ami tegnap délután a legvalószínűbb kimenetnek látszott. A kérdés, hogy milyen irányba tereli mindez a Brexit folyamatát. Az egyszerűség kedvéért nem a politikai, hanem a kilépési forgatókönyveket vesszük számításba.Néhány napja még ez a kimenet látszott a legegyszerűbbnek. Boris Johnson miniszterelnök sikertelenül próbál az EU-tól új megegyezést kicsikarni, ezért október végén ígéretének megfelelően "mindenképpen" kilépteti az országot az unióból. Ez már csak azért is egyértelmű szituáció volt, mert Johnson minden próbálkozása és állítása ellenére az európai vezetők nem akarnak jobb alkut ajánlani, mint amit elődje, Theresa May kitárgyalt. Vagyis a fejlemények tegnap estig rendületlenül haladtak a hard Brexit felé. Most ez az egyszerű forgatókönyv már csak akkor tartható, ha a parlament ma este teljesen másképp szavaz, mint tegnap. Vagyis miután megszavazták a hard Brexit útját álló javaslat napirendre kerülését, ma ezt a javaslatot elutasítják. Ennek most nagyon kevés a valószínűsége.A rendezetlen kilépés azonban nem csak így történhet meg. Két nyilvánvaló esetben még bekövetkezhet.Ez továbbra is egy lehetetlennek látszó esemény. A mai tudásunk szerint rendezett kilépés csak akkor állhat elő, ha a May-féle kialkudott megállapodást a britek elfogadják és októberben ezzel a döntéssel jelennek meg az EU-nál. A May-alkut azonban a politikai elit jelentős része élesen elutasítja. A másik, gyakorlatilag nulla valószínűségű esemény, hogy a britek hirtelen előállnak egy új, számukra vállalható kilépési megállapodással, az EU pedig totális következetlenséget tanúsítva elfogadja ezt. Ha mégis valamennyi szereplőnél pillanatnyi elmezavar állna be, akkor az időkorlát akadályozná meg ezt a kimenetet.A halasztás esélye Johnson parlamenti kudarcával megnőtt. Ugyanakkor a halasztásig eljutni mégsem lesz egyszerű. A miniszterelnök ugyanis biztosan nem fogja képviselni a parlament határozatát, tehát a legnyilvánvalóbb megoldás, miszerint Johnson a kezét széttárva, a parlamenti döntésre mutogatva megjelenik Brüsszelben és hosszabbítást kér lehetetlennek látszik. Az viszont elképzelhető, hogy a választások után egy új összetételű kormány önszántából kéri a halasztást. Vagy a kormány az új parlamenttől is megkap egy hard Brexit elkerülésére utasító határozatot. (Olyat, ami valószínűleg ma megszületik.)Mint jeleztük, nem egyértelmű, hogy az EU egy halasztási kérelmet tárt karokkal fogad. Ám ha az új brit kormány esélyt teremt a kilépés teljes visszavonására (például egy új népszavazás ígéretével), akkor az EU biztosan ad még egy lehetőséget. Az sem kizárt, hogy az EU az áprilisihoz hasonló dilemmába kerül. Hiába nincs ugyanis semmi értelme a hosszabbításnak, az európai vezetők mindenképpen szeretnék elkerülni azt a látszatot, hogy a briteket az EU teszi ki a közösségből. Vagyis meglehet, teljesen komolytalan hosszabbítási kérelemmel érkeznek a britek, Brüsszel mégis elfogadja azt. És akkor tovább nyúlik a Brexit rétestészta.