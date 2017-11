Brexit: London nagyon fontos javaslatokkal állhat elő

az európaiak ennél világosabb meghatározását kérték annak, hogy mit is értünk kötelezettségeink teljesítése alatt.

Philip Hammond, aki a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorának vendége volt, nem adott számszerű választ arra a kérdésre, hogy a következő pár hétben ismertté válhat-e a nyilvánosság számára a brit EU-tagság megszűnése utáni időszakra átnyúló brit pénzügyi kötelezettségek mértéke.Hammond felidézte ugyanakkor, hogy Theresa May miniszterelnök a Brexit utáni kormányzati terveket ismertető, nemrégiben tartott firenzei beszédében leszögezte: Nagy-Britannia maradéktalanul teljesíti az EU-val szembeni fizetési kötelezettségeit.A pénzügyminiszter a vasárnapi BBC-műsorban elismerte mindazonáltal, hogyPhilip Hammond kijelentette azt is, hogy London időben előterjeszti javaslatait ahhoz, hogy azok a decemberi EU-csúcs elé kerülhessenek. Nem fedte fel azonban, hogy ezek már konkrét számszerű javaslatok lesznek-e.Az Európai Unióval szembeni brit pénzügyi kötelezettségek ügye az egyike azoknak a sarkalatos kérdéseknek, amelyekben az EU álláspontja szerint érdemi előrelépést kell elérni ahhoz, hogy a Brexit-tárgyalásokon tovább lehessen lépni a brit távozás feltételrendszerének meghatározását célzó jelenlegi szakaszból a brit EU-tagság megszűnése utáni kapcsolatrendszerről - mindenekelőtt a kereskedelmi kapcsolatokról - szóló második szakaszba.London szeretné, ha a decemberi EU-csúcson ez megtörténne, több uniós vezető is jelezte azonban az utóbbi napokban, hogy erre egyelőre nem lát lehetőséget.