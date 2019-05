Brexit: ma bejelentheti távozási menetrendjét Theresa May

Nagyon valószínű, hogy hajlandó erre, és így várhatóan ma be is jelenti ennek menetrendjét. A pártvezető és miniszterelnök-csere nem jelent előrehozott választásokat az Egyesült Királyságban, "csupán" azt, hogy a csúcsvezető személyében következik be változás.

tényleg tud-e Johnson jobb kilépési megállapodást kialkudni az EU-val, mint amit May el tudott érni (az EU már az eddigi ajánlattal is elnehetett a falig és fontosabb neki saját integritása, az egységes piac megőrzése a brit igényeknél)

képes-e egyben tartani az Egyesült Királyságot (ahogy fent is érzékeltettük, a skót és az északír kilépés is benne van a levegőben)

Képes-e egy kormányt hatékonyan és tényleg dolgos hétköznapokkal vezetni Johnson, mert eddigi teljesítménye nem efelé mutat (külügyminiszterként nem volt sikeres, inkább csak londoni polgármesterként, de nem igazán szeret dolgozni, inkább csak szerepelni - mutat rá az Economist).

A távozási menetrend mára várható bejelentésének közvetlen oka az, hogy a pártszabályzatról döntő 1922-es bizottság elnöke mára kért tárgyalási időpontot Maytől, hogy közölje vele a szerda esti szavazás részleteit, és azt, hogy várhatóan december előtt megindítanák ellene az újabb bizalmatlansági indítványt. Az eddigi pártszabály az volt, hogy egy évig nem lehet újra bizalmatlansági indítványt benyújtani May ellen, azaz a tavaly decemberben May által megnyert indítványhoz képest idén decemberig nem tudná megbuktatni saját pártja őt a pártvezetés és a kormány élén.Az 1922-es Bizottságban azonban most szerdán már másodszorra próbálták megváltoztatni ezt a szabályt és, és akkor bontják fel, ha Theresa May június 10-ig nem mutat hajlandóságot a távozásra.A vezetőváltási folyamat a jelöltek számától és a belső pártviták erősségétől függően nagyjából 6-8 hétig tart, és úgy zajlik, hogy a pártelnöki tisztségre jelentkezők közül előbb kiválasztják a két legnagyobb támogatottsággal rendelkezőt, majd őket a párt bő 120 ezer tagjával megszavaztatják és aki a több szavazatot kapja, ő lesz a pártelnök és egyúttal a miniszterelnök.A legnagyobb esélyű jelölt jelenleg Boris Johnson volt brit külügyminiszter és volt londoni polgármester, igaz például az Economist tegnapi cikke szerintMay a Brexit-szavazás 2016-os sikere után lett miniszterelnök, mivel David Cameron lemondott tisztségéről. Ő a népszavazást azért "erőltette", hogy letörje a pártján belül a kilépést szorgalmazókat, de végül több ok miatt a népszavazási kezdeményezés sikeres lett. May tehát csaknem napra pontosan 3 évig lesz majd miniszterelnök egy kifejezetten viharos időszakot maga mögött hagyva.