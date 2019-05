Brexit: napokon belül bejelentheti távozását Theresa May

A The Times című konzervatív brit napilap csütörtökön közölt értesülése szerint azonban May várhatóan pénteken bejelenti, hogy lemond.

tényleg tud-e Johnson jobb kilépési megállapodást kialkudni az EU-val, mint amit May el tudott érni (az EU már az eddigi ajánlattal is elnehetett a falig és fontosabb neki saját integritása, az egységes piac megőrzése a brit igényeknél)

képes-e egyben tartani az Egyesült Királyságot (ahogy fent is érzékeltettük, a skót és az északír kilépés is benne van a levegőben)

Képes-e egy kormányt hatékonyan és tényleg dolgos hétköznapokkal vezetni Johnson, mert eddigi teljesítménye nem efelé mutat (külügyminiszterként nem volt sikeres, inkább csak londoni polgármesterként, de nem igazán szeret dolgozni, inkább csak szerepelni - mutat rá az Economist).

A kormányzó Konzervatív Párt alsóházi frakciójának legbefolyásosabb szakpolitikai testülete, a kormányzati tisztséget nem viselő képviselők alkotta 1922-es Bizottság szerda este értekezletet tartott a pártszabályzat módosításának lehetőségéről, annak érdekében, hogy Theresa May ellen a frakció azonnali hatállyal újabb bizalmatlansági indítványt terjeszthessen be.A tory pártcsoport decemberben már tartott egy bizalmi szavazást, ám Theresa May azt megnyerte, és a jelenlegi pártszabályzat szerint tizenkét hónapon belül, vagyis idén decemberig nincs mód újabb bizalmatlansági indítvány előterjesztésére a frakció részéről May ellen.A szerdán késő este véget ért értekezlet után nem jelentettek be döntést e korlátozás eltörléséről, csütörtökön azonban ismertté vált, hogy az 1922-es Bizottság tagjai titkos szavazást tartottak a kérdésről. A voksokat a BBC közszolgálati médiatársaság tudomása szerintAz 1922-es Bizottság befolyásos elnöke, Sir Graham Brady már a frakciótestület szerda esti ülése után hivatalosan közölte, hogyA The Times csütörtöki értesülése szerintA miniszterelnök lemondása végett kifejtett nyomás folyamatos erősödését jelezte, hogy, az alsóházi ügymenet irányításáért felelős magas rangú kabinettag volt.Leadsom, a tory frakció keményvonalas Brexit-táborának prominens képviselője Theresa Maynek küldött levelében azzal indokolta távozását, hogy megítélése szerint a kormány Brexit-politikájával immár nem teljesíthető a brit EU-tagságról 2016-ban tartott - a kilépést pártolók szűk, 51,89 százalékos többségű győzelmével végződött - népszavazás döntése. Andrea Leadsom levele szerintA Brexit-feltételrendszer jogszabályba iktatását célzó, Theresa May által e héten ismertetett törvénytervezet előírja, hogy a képviselők szavazhassanak a második referendumról, abban az esetben, ha a parlament ratifikálja az EU-val novemberben elért, az alsóház által eddig háromszor elutasított kilépési megállapodást.Egyöntetű értékelések szerint May ezzel az ellenzék legnagyobb ereje, a Munkáspárt EU-párti képviselőit igyekszik megnyerni a Brexit-megállapodás parlamenti támogatásának., nem csupán a tory pártcsoport keményvonalas Brexit-táborában, de még a kabinet és a konzervatív frakció mérsékelt, a kormányfővel szövetséges tagjai körében is. May stratégiája tehát visszafelé sült el, ahogy meg is írtuk:David Mundell, a skóciai ügyek minisztere külön találkozót kért Maytől, hogy kifejthesse: véleménye szerintSkóciában 2014-ben tartottak már egy népszavazást a függetlenségről, ám akkor még az elszakadást ellenzők kerültek 55 százalékos többségbe.Nicola Sturgeon skót miniszterelnök, a függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője azonban a brit EU-tagságról rendezett népszavazás óta folyamatosan napirenden tartja az újabb függetlenségi referendum kérdését. A skót választók 62 százaléka ugyanis a bennmaradásra voksolt a 2016-os EU-népszavazáson, és Sturgeon visszatérő érvelése szerint nem lehet megengedni, hogy Skóciát "akarata ellenére kirángassák" az EU-ból.Ha Theresa May lemond, ügyvezetőként a kormány és a Konzervatív Párt élén maradna a több szavazásból álló vezetőváltási folyamat végéig. Ez az utódjelöltek számától függően akár hat hétig is eltarthat.Mindezzel párhuzamosan ma egyébként elindult az EP-választás az Egyesült Királyságban, amelyen várhatóan súlyos vereséget szenved a két nagy párt, a kormányzó Konzervatív Párt és az ellenzéki Munkáspárt, míg Nigel Farage Brexit-pártja lehet a nagy győztes.