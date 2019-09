Brexit: órákon belül megbukhat a brit kormány

Ha ez szerda este megtörténik, a várakozások szerint a kormány akár azonnal be is terjesztheti az előrehozott választásokról szóló indítványt.

A legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt által kezdeményezett tervezetet a képviselők 329-300 arányban hagyták jóvá a szerdai vitanap első szakasza, vagyis a második olvasat után.A brit parlamenti eljárásrend alapján az első olvasat a tervezet beterjesztése és napirendre vétele volt.A második olvasatbeli szavazás után azonnal megkezdődött az indítvány harmadik olvasatbeli tárgyalása, amelyben már a módosító javaslatokat is sorra veszik, és szerda este ezekkel együtt újabb szavazások várhatók a tervezetről.Boris Johnson már kedd este komoly vereséget szenvedett, miután az alsóház első olvasatban megszavazta a megállapodás nélküli Brexit tilalmát célzó törvénytervezet napirendre vételét. A képviselők a 328-301 arányban meghozott keddi döntéssel gyakorlatilag kivették a kormány kezéből a Brexit-vita parlamenti ügymenetének irányítását. A kormánnyal a kedd éjszakába nyúló szavazáson a tory frakció 21 tagja is szembefordult; őket szerdán kizárták a frakcióból és megtiltották számukra, hogy a következő parlamenti választáson a Konzervatív Párt színeiben induljanak.A Konzervatív Párt a 21 képviselő kizárása után kisebbségbe került az alsóházban.A rendezetlen Brexit tilalmáról szóló törvénytervezet lényege az, hogy ha október 19-ig a parlament nem járul hozzá egy új Brexit-megállapodáshoz, és ahhoz sem, hogy a brit EU-tagság megállapodás nélkül szűnjön meg, Johnsonnak kezdeményeznie kell az EU-nál az október 31-én esedékes kilépés elhalasztását három hónappal, vagyis 2020. január 31-ig.A brit miniszterelnök az elmúlt napokban azonban többször is határozottan leszögezte, hogy semmilyen körülmények között nem hajlandó kezdeményezni az Európai Uniónál a kilépés elhalasztását, és előrehozott választások kiírásának lehetőségére tett egyenes utalást arra az esetre, ha az alsóház véglegesen jóváhagyja a rendezetlen Brexit tilalmát célzó ellenzéki indítványt.