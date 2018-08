Brüsszel máris a válaszcsapáson gondolkodik Trump vámjai miatt

Az EU legfőbb végrehajtó testületének vezetője azzal kapcsolatban helyezte kilátásba az amerikai gépjárművek vámjának további emelését, hogy Donald Trump amerikai elnök előző nap elutasította Cecilia Malmström kereskedelempolitikáért felelős uniós biztos azon javaslatát, hogy kölcsönösen csökkentsék a vámtarifákat.

A Jean-Claude Juncker vezette bizottság kereskedelempolitikai felelőse kiemelte: az EU akár nulla százalékra is hajlandó csökkenteni a vámokat. Azonban az amerikai elnök szerint ez kevés. Európa majdnem annyira szörnyű, mint Kína, csak nem olyan nagy - nyilatkozott Donald Trump német hírportálok beszámolói szerint, hozzátéve: az európaiakkal az a baj, hogy európai kocsikat vásárolnak, és nem amerikait.Donald Trump arról is beszélt, hogy hajlandó kiléptetni hazáját a Világkereskedelmi Szervezetből (WTO), ha nem szolgálja jobban az amerikai érdekeket.Donald Trump és Jean-Claude Juncker július végén folytatott washingtoni tárgyalásukon abban állapodtak meg, hogy egyelőre egyik fél sem léptet érvénybe újabb vámokat, mindkét fél törekedni fog arra, hogy az ipari termékeket sújtó vámokat nullára csökkentse, erősíti az együttműködést az energia területén, és Európa több cseppfolyósított földgázt és szóját vásárol az Egyesült Államoktól.A vámok körüli európai-amerikai vita tavasszal kezdődött, amikor Washington nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva az európai acél behozatalát 25 százalékos, az alumíniumét 10 százalékos vámmal sújtotta.Az amerikai elnök indulata az európai autógyártókkal szemben nem új. Például hivatalba lépése előtt, 2017 januárjában egy interjúban kifejtette, hogy New Yorkban a Fifth Avenue sugárúton minden épület előtt Mercedesek állnak, a német utakon viszont nemigen látni Chevrolet kocsikat, ami azt mutatja, hogy a két ország autóiparának kapcsolata olyan, mint egy egyirányú utca.Jelenleg az EU jóval nagyobb vámmal terheli az amerikai gépjárműipar termékeit, mint fordítva. Az amerikai gépkocsik importja után például 10 százalékos, a teherautók behozatala után 22 százalékos vámot kell fizetni. Az EU gépjárműiparának termékeit az Egyesült Államokban átlagosan 3 százalékos vám sújtja.