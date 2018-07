Brüsszel tényleg meglépte: újabb eljárásokat indított Magyarország ellen

Margarítisz Szkínász bizottsági szóvivő arról számolt be, hogy úgynevezett hivatalos felszólító levelet küldtek a magyar kormánynak, és ezzel megindul az eljárás a júniusban elfogadott törvénycsomag és az ahhoz kapcsolódó alkotmánymódosítás ügyében, amelyet több szempontból is aggályosnak találtak a testület szakértői.A brüsszeli testület ezzel párhuzamosan az Európai Bírósághoz fordult a magyar menekültügyi szabályozás ügyében, a harmadik szakaszba léptetve ezzel a 2015 végén kezdeményezett eljárást.Mindemellett a Bizottság azért is az Európai Unió Bíróságához fordult Magyarországgal szemben, mert véleménye szerint az energiahálózati díjakra vonatkozó jogszabályai miatt nem felel meg maradéktalanul a harmadik energiaügyi csomagnak. Az Európai Bizottság eljárásának megindítását azzal indokolta, hogy a magyar jog kizár bizonyos költségtípusokat a hálózati villamosenergia- és földgázdíjak kiszámításából, megsértve ezzel a villamos energiáról és a földgázról szóló rendeletekben előírt költségmegtérülési elvet.Ezenfelül azt is megállapította, hogy Magyarország energiaügyi jogszabályaiban olyan módosításokat fogadott el, amelyek korlátozzák a piaci szereplők azon jogát, hogy a nemzeti szabályozó szerv hálózati díjakra vonatkozó határozatainak teljes körű bírósági felülvizsgálatát kérjék.Az Európai Bizottság 2015 februárjában felszólító levelet, 2016 decemberében és 2017 áprilisában pedig egy-egy indokolással ellátott véleményt intézett Magyarországhoz e kérdésekkel kapcsolatban. Mivel a magyar intézkedések továbbra sem felelnek meg az uniós jogszabályoknak, a bizottság úgy határozott, hogy e kérdéseket az Európai Unió Bírósága elé terjeszti.