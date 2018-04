Brüsszelbe megy Orbán Viktor a kulcsfontosságú napon

A megbeszélésen szóba kerülnek az Európa előtt álló legfontosabb kihívások, így az EU kereskedelempolitikája, migrációs- és menekültpolitikája, valamint az Unió 2020 utáni költségvetése is - áll a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetőjének tájékoztatásában.

A pénzek elosztása a középpontban

Mi történik?

Manfred Weber európai néppárti frakcióvezető márciusi budapesti látogatását viszonozza szerdán Brüsszelben Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, aki az új nemzeti kormány céljairól, a következő évek feladatairól tájékoztatja a Fidesz európai pártcsaládjának vezetőit, és aktuális uniós kérdésekről is tárgyalnak - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.A Politico beszámolója szerint azonban Joseph Daul, a Néppárt elnöke és Manfred Weber frakcióvezető arra kíváncsiak, hogy milyen viszonyra számíthatnak a Fidesszel a kétharmados választási győzelem után. A lap forrásai arra is figyelmeztetnek, hogy az EPP türelme nem végtelen.A 2020 utáni költségvetési javaslatot éppen szerdán mutatja be az Európai Bizottság. A Financial Times internetes oldalán vasárnap éjjel közölt cikk szerint a 2021-2027 közötti költségvetés szerdán bemutatandó javaslatában az szerepel majd, hogy ha egy tagállam esetében az igazságszolgáltatás nem megfelelő működése miatt veszélyben látják a források megfelelő elosztását, akkor felfüggeszthetik a kifizetést - írta a hvg.hu . Az Európai Bizottság egy olyan rendeletre tesz majd javaslatot, amely azt mondaná ki: ha egy országban az igazságszolgáltatás függetlenségének hiánya miatt nem látják biztosítottnak a források megfelelő ellenőrzését, akkor a tagállami - vagy regionális - hatóságok helyett Brüsszel koordinálhatja a pénz elosztását.Brüsszel az uniós alapszerződés sokat emlegetett, a jogállamisággal kapcsolatos problémákat kezelni hivatott 7. cikke helyett egy másik passzusra hivatkozik majd: a költségvetési tervezés alapját meghatározó 322. cikkre.A rendelet az uniós jogban a minden tagország számára kötelező érvénnyel alkalmazandó jogszabályokat jelenti. Az érdekes azonban nem is ez, hanem hogy amíg a 7. cikk vagy a hétéves költségvetés elfogadása egyhangú döntést kíván meg - vagyis azt akár egyetlen tagország is megvétózhatja -, a 322. cikkre hivatkozva benyújtandó bizottsági jogszabályjavaslat megakadályozásához minősített többségre van szükség. Ez legalább 15 tagországot, és az unió lakosságának 65 százalékát jelenti - vagyis Magyarország és Lengyelország még együtt sem lenne képes megvétózi a bizottsági javaslatot, ha az átmegy az Európai Parlamenten.A múlt héten arról szivárogtak hírek, hogy először az EU történetében politikai feltételekhez akarják kötni a 2020 utáni uniós pénzek kifizetését. Egy ilyen elképzelést korábban már sokszor belengettek, aztán kihátráltak belőle, mert nem igazán lehet objektíven megcsinálni, és az EU egységét is veszélybe sodorja. Ha valahogy mégis átvinnék a tervet, az azt jelentené: ha nem független a tagállami kormányoktól az igazságszolgáltatási (bírósági) rendszer, akkor Brüsszel nem fizetné ki az uniós támogatásokat.