Brutális szankciókat vezettek be Észak-Korea ellen

Tilos lesz emellett élelmiszeripari, mezőgazdasági és elektronikai termékeket, valamint például fát importálni Észak-Koreából. Az észak-koreai vendégmunkásokat pedig két éven belül haza kell küldeni külföldről

kezdjen tárgyalásokat a nemzetközi közösséggel,

hagyjon fel a provokációval,

továbbá igazolhatóan, visszafordíthatatlanul

és teljes körűen szüntesse be atomprogramját és a ballisztikus rakétakísérleteket.

A korlátozások értelmében lényegesen csökkenteni kell a nyersolaj és a finomított kőolajtermékek Észak-Koreába irányuló exportját, valamint kiviteli tilalom alá kerültek a szállítójárművek és az ipari gépek is.- tájékoztatott az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács.A vagyonzárolást és beutazási korlátozást magukban foglaló uniós szankciók 134 magán- és 63 jogi személyt érintenek.Közleményében az Európai Unió ismételten arra szólította fel Phenjant, hogyMint írták, Észak-Korea cselekedetei sértik az ENSZ határozatait, és súlyos fenyegetést jelentenek a nemzetközi békére és biztonságra.Az Európai Unió 2006 végén rendelt el szankciókat az ázsiai ország ellen, ezek a különböző tömegpusztító fegyverek és ballisztikus rakéták fejlesztését célzó programokat hivatottak akadályozni.Phenjan augusztus végén és szeptemberben is átlőtt egy-egy ballisztikus rakétát Japán felett, amelyek a Csendes-óceánba csapódtak, majd ugyancsak szeptemberben egy kísérleti atomrobbantást is végrehajtott.