Brutális tűzerővel rendelkezik a világ 10 legdurvább szupertankja

T-90AM

Egy T-90-es. Fotó: Shutterstock

VT-4

Challenger 2

A T-90-es harmadik generációs harckocsi a '90-es évek elejétől szolgál az orosz haderőben, ennek modernizált változata a T-90AM. A tank kapott egy 125 milliméteres 2A46M-5 löveget, egy távvezérelt légvédelmi géppuskát, Kalina tűzvezérlő rendszert, Afghanit aktív védelmi rendszert és Relikt reaktív páncélzatot is - számos technológiát kölcsönzött a modell a modernebb T-14-es harckocsiktól. A T-90AM-et ellátták egy vadiúj, V-93-as, 1130 lóerős motorral és műholdas navigációs rendszerrel is.A tank modernizált, export variánsa (T-90MS) egyébként megihlette az irániakat is, akik a Karrar nevű, tavaly bemutatott típusukban számos megoldást elcsentek az oroszoktól - természetesen a beleegyezésük nélkül.Bár a kínaiak harckocsigyártási megoldásai sok szakértőt megmosolyogtatnak (a Type 99A például lényegében egy T-72-es és Leopard 2 turmixa), a világ legnépesebb országának exportra szánt, VT-4-es harckocsija többnyire a szakértők elismerését is elnyerte. Bár nem sokat tudni az MBT3000 néven is ismert tankról, gyártója, a Norinco azt állítja róla, hogy jobb, mint az orosz T-14-es, mivel mozgékonyabb, jobb tűzvezérlő rendszerrel van ellátva és ánblokk technológiailag is stabilabb és megbízhatóbb, mint az Armata. Bár az állításnak lehet valóságalapja, nem biztos, hogy megállja majd a helyét akkor is, amikor az oroszok végleg elkészülnek a T-14-es projekttel.VT-4-es egyébként számos megoldást átemel a Type 99A-ból; ilyen például a ZPT-98-as, 125 milliméteres huzagolatlan csövű ágyúja, mellyel irányított rakétákat is ki tud lőni, valamint a tornyára szerelt automata géppuska állítólag a távirányítás mellett képes önállóan is célokat befogni és kilőni. A tank fel van szerelve GL5-ös aktív védelmi rendszerrel, fejlett kommunikációs számítógépekkel és egy olyan figyelmeztető rendszerrel is, ami jelez, ha lézerrel bemérik a harckocsit. Számítógépes rendszere állítólag képes különbséget tenni ellenséges és baráti harckocsik között is.A VT-4-esből eddig Thaiföld vásárolt még csak be, Pakisztán pedig jelenleg teszteli a típust.

Fotó: Shutterstock

A Challenger - főleg masszív Chobham / Dorchester-páncélzatának köszönhetően - a világ egyik legjobban védett harckocsija, de felszerelték reaktív páncélzattal is és "lopakodó" technológiával is, amely a tank radarjelét redukálja. A típus fő fegyverzetét egy 120 milliméteres, L30-as löveg alkotja, de emellett ellátták két 7,62 milliméteres géppuskával is.A 2010-es évek hajnalán a britek elindítottak több programot is a Challenger modernizálására (CLIP, CSP és CLEP) is, ilyen volt az L30-as lecserélése a 120 milliméteres Rheinmetall-lövegre (amit többek közt az Abrams és a Leopard is használ), valamint a szenzorok, elektronikai rendszerek és számítógépek lecserélésének terve is. Jelenleg azonban még csak a beérkezett ajánlatok közt válogatnak a britek, a konkrét modernizációs tervekről még nem sikerült dönteni. Persze vannak olyan kritikus hangok is, akik szerint a Challenger a páncélzatán kívül nem sokat tud majd felmutatni még a modernizációs programja után sem, így nem fogja tudni tartani a lépést akár az Leopardokkal és Abramsekkel, akár az Armatákkal.