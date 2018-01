Buffett: óriásit nőtt a gazdagok vagyona, és nem szivárgott le a közemberekhez

A világ harmadik leggazdagabb embere, Warren Buffett a Time magazinban írt cikkében a gazdasági rendszert hibáztatja amiatt, hogy az elmúlt évtizedekben nem szivárog le a közemberek szintjére a gazdagok vagyonnövekedése, vagyis a növekedésből sokat profitálnak a gazdagok, miközben az átlagember keveset.A Berkshire Hathaway vezére azt is kiemeli, hogy a legtöbb amerikai gyermek jobban él, mint a szülei, és az életszínvonal növekedése kitarthat a következő időszakban is. Ugyanakkor rámutat arra is, hogy ezt a nézetet ma sokan vitatják, a közvélemény-kutatások szerint a legtöbb amerikai pesszimista a gyermekeik jövőjét illetően.A milliárdos befektető azzal kalkulál, hogy a népesség növekedésével együtt is bővülni fog az egy főre jutó GDP az Egyesült Államokban, a népesség nettó növekedése ugyanis 1% alatt maradhat évente, miközben a reál-GDP 2%-kal nőhet. A jelenlegi 59 ezer dolláros egy főre jutó GDP az 1,2%-os éves növekedés mellett így 79 ezer dollárra növekedhet 25 év alatt, vagyis az amerikaiak gyermekei jobban fognak élni, mint ők.Buffett a Forbes 400-as listáját hívja segítségül, amely alapján bemutatja, hogy 1982 óta napjainkig a 400 leggazdagabb amerikai vagyona 29-szeresére növekedett, 93 milliárd dollárról 2,7 ezer milliárd dollárra. Ezzel szemben számos keményen dolgozó polgár keveset profitált ebből. Buffett megállapítása szerint ebben az időszakban a vagyon jelentős gyarapodása nem szivárgott le. A gazdasági rendszer azonban nagyon sok embert hagyott hátra, miközben a gazdaság családok nem csak azokról a gyerekekről tudnak gondoskodni, akik tehetségesek.